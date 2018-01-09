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Сирия: послевоенный Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни
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    Сирия: послевоенный Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни

    16:45  9 Января 2018  /обновлено: 16:45  09 Января 2018
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    Сирия: послевоенный Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни

    Дейр-эз-Зор, 9 января. После снятия блокады и освобождения от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), сирийский Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни. Жители города рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей о торговле на местных рынках и восстановлении инфраструктуры.

    Как можно увидеть на эксклюзивных кадрах ФАН, торговля в Дейр-эз-Зоре идет полным ходом. На оживленном рынке играет традиционная восточная музыка. На прилавках много свежей зелени. Люди неспешно идут по своим делам.

    «Сегодня наше положение стало намного лучше, чем прежде. Мы прошли через черные дни, которые, не дай бог, повторятся еще, — делится с корреспондентом ФАН один из прохожих. — Мы просим Бога о восстановлении страны и жизни».

    По словам другого прохожего, сегодня на рынках есть все необходимые продукты, необходимые для жизни. Однако цены в послевоенном городе все еще высокие.

    «На рынках есть все, слава Богу, — говорит второй мужчина. — Ну а цены, конечно, высокие».

    Сирия: послевоенный Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни

    Местные жители считают, что уровень жизни в освобожденном от террористов в Дейр-эз-Зор постепенно растет, однако есть недочеты, которые со временем будут полностью исправлены.

    «Слава Аллаху, все есть в наличии, продукты питания и медикаменты. В скором времени жители вернутся обратно в свои дома и жизнь продолжится, — говорит еще один местный житель. — Еще надеемся на восстановление бесперебойной подачи электроэнергии».

    Сирия: послевоенный Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни

    «Спасибо Аллаху за все блага вокруг нас и за все хорошее, что нам еще нужно?» — благодарит Всевышнего женщина.

    «Жизнь нормализовалась и жить стало хорошо. Я передаю персональные поздравления верховному главнокомандующему Башару Хафезу аль-Асаду», — говорит еще один сириец.

    Сирия: послевоенный Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни

    Административный центр провинции Дейр-эз-Зор стал одной из самых сложных военных побед САА при поддержке ВКС РФ. Еще в 2011 году в городе разгорелись бои между так называемой вооруженной оппозицией и Сирийской арабской армией (САА).

    В 2015 году началась осада города боевиками «Исламского государства» (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Несмотря на то, что Ракка де-факто считалась столицей «самопровозглашенного халифата», боевики уделяли провинции Дейр-эз-Зор особое внимание благодаря природным нефтегазовым запасам. С августа по октябрь 2017 года сирийские военные при поддержке российской группировки и союзных сил вели бои за столицу провинции. В конце бои перешли в заключительную фазу — военнослужащие армии Башара Асада отбивали у террористов один за другим пригородные районы и окраины, продвигаясь к центру города. 3 ноября 2017 года Дейр-эз-Зор был полностью освобожден от террористической группировки ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #асад #дейр-эз-зор #дейр эз-зор #ракка
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