Эр-Рияд, 9 января. Глава министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд намерен сократить финансирование сирийской оппозиции.

Западное издание Foreign Policy сообщило со ссылкой на заявление главы МИД Саудовской Аравии, что Эр-Рияд намерен значительно сократить оказание военной поддержки сирийским оппозиционным группировкам, а также их финансирование. Вовремя встречи с лидерами формирований глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что оппозиция должна сконцентрироваться на борьбе с террористическими группировками в Сирии, а не на противостоянии официальному Дамаску.

Это заявление было сделано на фоне решения Вашингтона прекратить финансирование сирийской оппозиции.

Аль-Джубейр подчеркнул, что оппозиционеры должны достичь договоренности с делегацией правительства президента Башара Асада на Конгрессе межсирийского национального диалога, который состоится в Сочи 29-30 января 2018 года.