Сеул и Пхеньян договорились восстановить горячую линию связи между военными

Пхеньян, 9 января. КНДР и Южная Корея договорились восстановить работу горячей линии связи между военнослужащими двух государств, целью которой является пресечение обострения ситуации на Корейском полуострове. Об этом передает агентство Yonhap.

(LEAD) N. Korea reopens disconnected inter-Korean military hotline https://t.co/WLXZSNTVTp — Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 9, 2018

По данным агентства, Пхеньян окончил технические работы, которые нужны для восстановления линии. Ожидается, что горячая линия заработает в среду, 10 января.

Как отметил заместитель министра объединения Южной Кореи Чун Хэ Сона, северокорейские представители уведомили об этом южнокорейскую делегацию на проходящих сегодня переговорах.

Напомним, Сеул и Пхеньян 3 января восстановили горячую линию специальной связи в населенном пункте Пханмунджом. Через два дня южнокорейские власти сообщили о том, что КНДР приняла предложение Сеула о проведении первых с декабря 2015 года переговоров на высоком уровне.