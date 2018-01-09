Сирия: посол Ливана в Дамаске заявил о желании страны инвестировать в развитие САР

Дамаск, 9 января. Министр туризма САР Бишр Рияд Языджи провел рабочую встречу с послом Ливана в Дамаске Захия Саадом.

Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске, стороны обсудили пути укрепления отношений сотрудничества между двумя странами и перспективы их развития. Языджи отметил, что туристический сектор начал восстанавливаться. Сегодня большое внимание уделяется гостиничному и ресторанному сегменту.

В частности, министерство туризма Сирии работает над развитием услуг, предоставляемых в аэропортах, пограничных переходах. Речь, в том числе идет и о таких услугах как электронное бронирование, координация с гостиницами и страхование транспортных средств для максимального комфорта туристов и гостей страны, особенно после значительных достижений сирийской армии и ВКС РФ в деле освобождения страны от террористов.

Министр также добавил, что ведомство в настоящее время основное внимание уделяет инвестиционным проектам. Особый акцент делается на религиозный и внутренний туризм, а также проблемы экспатриантов. Стороны подчеркнули необходимость сотрудничества в области туризма между двумя братскими странами для достижения всеобщей выгоды.

В свою очередь посол Ливана в Сирии Захия Саад подчеркнул, что ливанцы поддерживают туристические и инвестиционные проекты в Сирии. Сотрудничество требует создания совместных исполнительных программ и запуска форумов для сирийского и ливанского бизнеса, тем более что есть много компаний, которые хотят инвестировать в Сирию.