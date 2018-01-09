Сегрегация по-польски: на заводе под Варшавой украинцев одели в футболки особых цветов

Варшава, 9 января. В Польше на заводе компании Lindab украинским рабочим начали выдавать спецодежду особых цветов, которая отличается от той, что носят местные сотрудники. На сегрегацию обратили внимание журналисты издания Gazeta Wyborcza.

Сообщается, что все занятые на производстве работники традиционно носят одежду разного цвета в зависимости от занимаемой должности. В то же время в последнее время украинцам, работающим на Lindab, начали выдавать униформу особого цвета — желтую и оранжевую. Первый цвет предназначен для тех, кто не владеет польским языком, второй — для тех, кто может изъясниться по-польски или по-английски.

Такая мера, по-видимому, была призвана оптимизировать рабочий процесс на предприятии, уменьшив потенциальные трудности в коммуникации между работниками, однако в результате только вызвала возмущение у польских организаций, борющихся с дискриминацией.

В объединении «Никогда больше» указали, что подобная система распределяет сотрудников с точки зрения их происхождения, что совершенно не подходит для XXI века.

«Это унизительная практика, указывание пальцем», — отметили в организации.

Совершенно не оценили инициативу разделения по цвету и в обществе «Евромайдан-Варшава». Там отметили, что работать в футболках другого цвета только из-за национальности — это унизительно.

Впрочем, в компании Lindab заверили, что никакой дискриминации в данном случае нет, а отношение к украинцам на заводе такое же, как и к представителям других национальностей.