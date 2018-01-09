18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ сделало заявление о передаче беспилотников в Сирии
Украина
Сегрегация по-польски: на заводе под Варшавой украинцев одели в футболки особых цветов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сегрегация по-польски: на заводе под Варшавой украинцев одели в футболки особых цветов

    13:50  9 Января 2018  /обновлено: 13:50  09 Января 2018
    2132

    Сегрегация по-польски: на заводе под Варшавой украинцев одели в футболки особых цветов

    Варшава, 9 января. В Польше на заводе компании Lindab украинским рабочим начали выдавать спецодежду особых цветов, которая отличается от той, что носят местные сотрудники. На сегрегацию обратили внимание журналисты издания Gazeta Wyborcza.

    Сообщается, что все занятые на производстве работники традиционно носят одежду разного цвета в зависимости от занимаемой должности. В то же время в последнее время украинцам, работающим на Lindab, начали выдавать униформу особого цвета — желтую и оранжевую. Первый цвет предназначен для тех, кто не владеет польским языком, второй — для тех, кто может изъясниться по-польски или по-английски.

    Такая мера, по-видимому, была призвана оптимизировать рабочий процесс на предприятии, уменьшив потенциальные трудности в коммуникации между работниками, однако в результате только вызвала возмущение у польских организаций, борющихся с дискриминацией.   

    В объединении «Никогда больше» указали, что подобная система распределяет сотрудников с точки зрения их происхождения, что совершенно не подходит для XXI века. 

    «Это унизительная практика, указывание пальцем», — отметили в организации.

    Совершенно не оценили инициативу разделения по цвету и в обществе «Евромайдан-Варшава». Там отметили, что работать в футболках другого цвета только из-за национальности — это унизительно.  

    Впрочем, в компании Lindab заверили, что никакой дискриминации в данном случае нет, а отношение к украинцам на заводе такое же, как и к представителям других национальностей.

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #украина #завод #одежда #цвет
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее

      15:51 9 Января 2018 39
      Читать
      14:17
      Сегодня

      Путин ликвидировал в России «жилье эконом-класса»
      11:35
      Сегодня

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
      10:18
      Сегодня

      СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку
      10:12
      Сегодня

      СМИ узнали о поставках российского газа в США

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5014

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5788

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10944

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10795

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11781
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      13232
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      448
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      137
      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      9:53   9 Января 2018
      9928