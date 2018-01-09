Южная Корея допускает приостановку санкций против КНДР на время Олимпиады

Сеул, 9 января. Южная Корея допускает приостановку действия санкций против КНДР на время проведения Олимпийский игр в Пхенчхане, заявил представитель южнокорейского министерства иностранных дел Но Гю Док.

Но Гю Док констатировал, что Сеул на данный момент рассматривает возможность приостановки санкций против Пхеньяна на период проведения зимней Олимпиады. Он уточнил, что речь идет об ограничении въезда для некоторых официальных лиц Северной Кореи.

«Сеул в этих целях может рассмотреть возможность соответствующих шагов совместно с Советом Безопасности ООН и другими заинтересованными государствами», — приводит слова южнорейского дипломата ТАСС.

Напомним, ранее в Пханмунджоне стартовал первый за три года прямой диалог представителей Южной Кореи и КНДР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль приветствует начало прямого диалога между представителями Сеула и Пхеньяна.