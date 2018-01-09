«А потом перепродадут Украине»: россияне отреагировали на поставки в США российского газа

Москва, 9 января. США начали покупать российский газ, несмотря на ранее сформулированную стратегию развития американского рынка, которая запрещает подобные сделки. Первая партия сжиженного газа с российского завода «Ямал СПГ» 22 января будет доставлена французским танкером «Газелис» в Бостон.

Сперва российский газ доставят в британский терминал Isle of Grain российским танкером «Кристоф де Маржери», затем погрузят на «Газелис» и переправят в Штаты. Как сообщает газета «Коммерсант», на такую сделку американцы решились в связи с резким ростом цен на газ на Восточном побережье.

Впрочем, российские интернет-пользователи не сильно удивились внезапной сменой позиции США, которые еще недавно собирались вытеснить российский газ из Европы.

«Круговорот российского газа в природе», — шутит Елена Бельченко, комментируя новость о покупке газа в «ВКонтакте». «У них не хватает газа, что бы самих себя обогреть в случае форс-мажора. Тогда как они смогут обеспечить Европу?» — возмущается пользователь под ником Purple Air Balloon «Можно продавать в Европу российский газ с наценкой, ибо от американцев газ станет «демократичным», — отвечает ему Green Cupcake.

Некоторые интернет-пользователи полагают, что впоследствии газ будет перепродан вовсе не Европе, а Украине, которая уже покупает американский уголь.