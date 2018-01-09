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Украина
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«А потом перепродадут Украине»: россияне отреагировали на поставки в США российского газа
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    «А потом перепродадут Украине»: россияне отреагировали на поставки в США российского газа

    12:59  9 Января 2018  /обновлено: 13:00  09 Января 2018
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    «А потом перепродадут Украине»: россияне отреагировали на поставки в США российского газа

    Москва, 9 января. США начали покупать российский газ, несмотря на ранее сформулированную стратегию развития американского рынка, которая запрещает подобные сделки. Первая партия сжиженного газа с российского завода «Ямал СПГ» 22 января будет доставлена французским танкером «Газелис» в Бостон.

    Сперва российский газ доставят в британский терминал Isle of Grain российским танкером «Кристоф де Маржери», затем погрузят на «Газелис» и переправят в Штаты. Как сообщает газета «Коммерсант», на такую сделку американцы решились в связи с резким ростом цен на газ на Восточном побережье.

    Впрочем, российские интернет-пользователи не сильно удивились внезапной сменой позиции США, которые еще недавно собирались вытеснить российский газ из Европы.

    «А потом перепродадут Украине»: россияне отреагировали на поставки в США российского газа

    «Круговорот российского газа в природе», — шутит Елена Бельченко, комментируя новость о покупке газа в «ВКонтакте».

    «У них не хватает газа, что бы самих себя обогреть в случае форс-мажора. Тогда как они смогут обеспечить Европу?» — возмущается пользователь под ником Purple Air Balloon

    «Можно продавать в Европу российский газ с наценкой, ибо от американцев газ станет «демократичным», — отвечает ему Green Cupcake.

    Некоторые интернет-пользователи полагают, что впоследствии газ будет перепродан вовсе не Европе, а Украине, которая уже покупает американский уголь.

    «А потом перепродадут его Украине, даже не разгружая танкер», «Теперь Украина может без стеснения закупать  газ у США, он тоже будет российским», — пишут в соцсетях.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #газ #покупка
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