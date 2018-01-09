«А потом перепродадут Украине»: россияне отреагировали на поставки в США российского газа
Москва, 9 января. США начали покупать российский газ, несмотря на ранее сформулированную стратегию развития американского рынка, которая запрещает подобные сделки. Первая партия сжиженного газа с российского завода «Ямал СПГ» 22 января будет доставлена французским танкером «Газелис» в Бостон.
Сперва российский газ доставят в британский терминал Isle of Grain российским танкером «Кристоф де Маржери», затем погрузят на «Газелис» и переправят в Штаты. Как сообщает газета «Коммерсант», на такую сделку американцы решились в связи с резким ростом цен на газ на Восточном побережье.
Впрочем, российские интернет-пользователи не сильно удивились внезапной сменой позиции США, которые еще недавно собирались вытеснить российский газ из Европы.
«Круговорот российского газа в природе», — шутит Елена Бельченко, комментируя новость о покупке газа в «ВКонтакте».
«У них не хватает газа, что бы самих себя обогреть в случае форс-мажора. Тогда как они смогут обеспечить Европу?» — возмущается пользователь под ником Purple Air Balloon
«Можно продавать в Европу российский газ с наценкой, ибо от американцев газ станет «демократичным», — отвечает ему Green Cupcake.
Некоторые интернет-пользователи полагают, что впоследствии газ будет перепродан вовсе не Европе, а Украине, которая уже покупает американский уголь.
«А потом перепродадут его Украине, даже не разгружая танкер», «Теперь Украина может без стеснения закупать газ у США, он тоже будет российским», — пишут в соцсетях.