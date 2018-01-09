Названа причина смерти создателя ракетно-ядерного щита России

Москва, 9 января. Создатель ракетно-ядерного щита России академик Евгений Аврорин скончался во вторник на 86-м году жизни после нескольких лет борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием.

За несколько дней до смерти состояние Аврорина ухудшилось, он был доставлен в онкологический диспансер в Челябинске, где проходил лечение.

Напомним, Евгений Аврорин является разработчиком ядерных зарядов, а также одним из создателей современного российского ракетно-ядерного щита. Он был почетным научным руководителем Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина, откуда и поступило сообщение о смерти академика.

«Сегодня ночью скончался почетный научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина Евгений Николаевич Аврорин», — цитирует его ТАСС.

Прощание с Аврориным пройдет в пятницу в Снежинске.