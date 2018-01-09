Консульство РФ выясняет данные россиян, находившихся на аварийном круизном судне в Таиланде

Бангкок, 9 января. Российское консульство выясняет, находились ли граждане РФ на круизном судне, которое сломалось в Таиланде.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, о случившемся в диппредставительстве России, как и в МИД, узнали из СМИ. Консульство направило запрос в полицию, однако пока что никаких данных не получило. За помощью никто из пассажиров не обращался.

Ранее стало известно, что у судна со 114 россиянами на борту во время экскурсии сломался двигатель. По данным местных СМИ, это произошло у берегов Паттайи. Пассажиров эвакуировали, о пострадавших в результате инцидента не сообщается.