СМИ назвали новую должность Мутко

Москва, 9 января. Вице-премьер РФ Виталий Мутко назначен главой организационного комитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая состоится в Петербурге в 2019 году.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Кроме Мутко, в оргкомитет саммит войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, а также представители МИД, МВД, Минтранса, ФСБ и других ведомств, сообщают российские СМИ.

Напомним, в конце декабря Мутко сообщил, что намерен покинуть пост председателя оргкомитета Чемпионата мира по футболу, который летом 2018 года пройдет в 11 российских городах.

Распоряжение о назначении Мутко главой оргкомитета туристического саммита в Петербурге было подписано до того, как вице-премьер вышел из состава наблюдателей оргкомитета чемпионата мира по футболу.