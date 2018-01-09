18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: два человека погибли при обстреле Дамаска боевиками
Новости Сирии
Эксперт назвал использование дронов в Сирии «новой тактикой террористов»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт назвал использование дронов в Сирии «новой тактикой террористов»

    15:00  9 Января 2018
    680

    Эксперт назвал использование дронов в Сирии «новой тактикой террористов»

    Минобороны РФ опубликовало фотографии сбитых беспилотников, атака на Хмеймим сорвана. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, которые приблизились к российским военным объектам. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Исходя из фотографий, по всей видимости, террористы использовали беспилотники кустарного производства (использовались скотч, полиэтилен и деревянные доски). Однако при этом, как отметили в Минобороны РФ, инженерные решения, использованные террористами, могли быть получены только от страны, обладающей высокими технологическими возможностями: все БПЛА террористов были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты.

    Эксперт назвал использование дронов в Сирии «новой тактикой террористов»

    По предположениям СМИ, ответственность за неудачную атаку беспилотных летательных аппаратов на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии «с большой долей вероятности» лежит на боевиках террористической группировки «Ахрар аш-Шам» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

    Эксперт назвал использование дронов в Сирии «новой тактикой террористов»

    Как утверждает газета «Коммерсантъ», расшифровка данных с перехваченных беспилотников «частично доказывает», что к нападению на Хмеймим в ночь на 6 января причастны террористы «Ахрар аш-Шам». Отметим, что эта информация в настоящий момент не подтверждена Министерством обороны Российской Федерации.

    Новая тактика

    Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН неудачную атаку боевиков.

    «Можно в какой-то степени говорить о новой тактике террористов. И чем меньше у них будет оставаться реальной подконтрольной территории, тем отчаяннее будет их сопротивление, и те изощреннее и изобретательнее будет их тактика. Кстати, об изобретательности. Боевики давно прославились на этой войне оригинальными кустарными оружейными разработками, особенно, в деле создания СВУ. Однако беспилотники — это уже явно шаг вперед. Думаю, не одному мне кажется, что самостоятельно они вряд ли могли создать подобные устройства и технологии управления ими. Скорее всего, кто-то «добрый» подсказал. Скорее всего – те же люди, что годами снабжали боевиков оружием, тренировали их и так далее», — пояснил Дмитрий Родионов.

    Эксперт назвал использование дронов в Сирии «новой тактикой террористов»

    Эксперт отметил, что тот факт, что атака была отбита, конечно, радует. Но не стоит слишком этим гордиться: террористы наверняка будут продолжать атаки на базу при помощи новых беспилотников.

    «Нужно быть готовым ко всему, в том числе, к атакам примитивных кустарных дронов, которые могут «обмануть» сверхчувствительные радары, атакам смертников, проникновению диверсантов, шпионов и так далее. Война перестает быть войной в прежнем — масштабном, открытом виде. Она перетекает в новую форму, менее заметную, и оттого — менее предсказуемую. Но главное, что надо понять — война продолжается. То же ИГИЛ1 (запрещена в РФ, — Прим. ФАН) еще долго будет беспокоить не только Сирию и Ирак, но и Европу своими одиночными вылазками. А помимо ИГИЛ остается еще огромное количество группировок, многие из которых открыто, кстати, поддерживаются США, монархиями Залива и другими спонсорами. Так что подобных инцидентов будет еще немало. И к ним надо спокойно готовиться», — резюмировал Дмитрий Родионов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее

      15:51 9 Января 2018 39
      Читать
      14:17
      Сегодня

      Путин ликвидировал в России «жилье эконом-класса»
      11:35
      Сегодня

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
      10:18
      Сегодня

      СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку
      10:12
      Сегодня

      СМИ узнали о поставках российского газа в США

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5014

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5788

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10944

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10795

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11781
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      13232
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      448
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      137
      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      9:53   9 Января 2018
      9928