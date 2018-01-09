Эксперт назвал использование дронов в Сирии «новой тактикой террористов»

Минобороны РФ опубликовало фотографии сбитых беспилотников, атака на Хмеймим сорвана. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, которые приблизились к российским военным объектам. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Исходя из фотографий, по всей видимости, террористы использовали беспилотники кустарного производства (использовались скотч, полиэтилен и деревянные доски). Однако при этом, как отметили в Минобороны РФ, инженерные решения, использованные террористами, могли быть получены только от страны, обладающей высокими технологическими возможностями: все БПЛА террористов были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты.

По предположениям СМИ, ответственность за неудачную атаку беспилотных летательных аппаратов на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии «с большой долей вероятности» лежит на боевиках террористической группировки «Ахрар аш-Шам» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

Как утверждает газета «Коммерсантъ», расшифровка данных с перехваченных беспилотников «частично доказывает», что к нападению на Хмеймим в ночь на 6 января причастны террористы «Ахрар аш-Шам». Отметим, что эта информация в настоящий момент не подтверждена Министерством обороны Российской Федерации.

Новая тактика

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН неудачную атаку боевиков.

«Можно в какой-то степени говорить о новой тактике террористов. И чем меньше у них будет оставаться реальной подконтрольной территории, тем отчаяннее будет их сопротивление, и те изощреннее и изобретательнее будет их тактика. Кстати, об изобретательности. Боевики давно прославились на этой войне оригинальными кустарными оружейными разработками, особенно, в деле создания СВУ. Однако беспилотники — это уже явно шаг вперед. Думаю, не одному мне кажется, что самостоятельно они вряд ли могли создать подобные устройства и технологии управления ими. Скорее всего, кто-то «добрый» подсказал. Скорее всего – те же люди, что годами снабжали боевиков оружием, тренировали их и так далее», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт отметил, что тот факт, что атака была отбита, конечно, радует. Но не стоит слишком этим гордиться: террористы наверняка будут продолжать атаки на базу при помощи новых беспилотников.

«Нужно быть готовым ко всему, в том числе, к атакам примитивных кустарных дронов, которые могут «обмануть» сверхчувствительные радары, атакам смертников, проникновению диверсантов, шпионов и так далее. Война перестает быть войной в прежнем — масштабном, открытом виде. Она перетекает в новую форму, менее заметную, и оттого — менее предсказуемую. Но главное, что надо понять — война продолжается. То же ИГИЛ1 (запрещена в РФ, — Прим. ФАН) еще долго будет беспокоить не только Сирию и Ирак, но и Европу своими одиночными вылазками. А помимо ИГИЛ остается еще огромное количество группировок, многие из которых открыто, кстати, поддерживаются США, монархиями Залива и другими спонсорами. Так что подобных инцидентов будет еще немало. И к ним надо спокойно готовиться», — резюмировал Дмитрий Родионов.

1 Организация запрещена на территории РФ.