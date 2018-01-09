Сирия, 9 января. «Нусра»*** и ее союзники ударили по жилому району в Дамаске. Коалиция США возобновила бомбардировки в провинции Дейр-эз-Зор. ВВС Израиля атаковали склад с боеприпасами САА к северо-востоку от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по опорным пунктам «Ан-Нусры» недалеко от города Маарет Ан-Нуман и авиабазы «Абу Духур» в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись авиаударам ВВС Израиля у населенного пункта Аль-Кутейфа в провинции Дамаск; сбросили бомбы на позиции радикалов в Восточной Гуте; опубликовали фотографии из города Саракиб в Идлибе.

«Исламское государство»1: понесло потери в провинции Сулеймания в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: возобновила бои с САА на подступах к военной базе в населенном пункте Хараста на северо-востоке Дамаска; обстреляла жилые районы города Дамаск; атаковала позиции «Лива Аль-Кудс» в районе Аль-Малях в Алеппо.

Международная коалиция: провела бомбардировку в городе Ас-Суса на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что на подступах к военной базе в Харасте, вокруг которой разворачивались бои на протяжении всей прошлой недели, вновь отмечаются столкновения между боевиками антиправительственных группировок и войсками САР. О потерях сторон пока не сообщалось.

Под огнем исламистов, базирующихся на территории оазиса Восточная Гута, вновь оказался город Дамаск. По данным SOHR, радикалы выпустили ракетные снаряды по кварталу Баб Тума. Удары пришлись по зданию центральной тюрьмы «Адра», а также по больнице «Ибн Сина». К счастью, никто из местных жителей не пострадал. В ответ боевые беспилотники Сирийской арабской армии (САА) сбросили несколько взрывчатых веществ на укрепрайоны исламистов на окраине населенного пункта Ирбин. Об этом сообщает оппозиционное агентство новостей EMC News Сenter.

Twitter-канал (SaadAbedine) передает сообщения оппозиционных источников, которые утверждают, что четыре израильских военных самолета ударили по складу с вооружением и боеприпасами правительственных сил в районе населенного пункта Аль-Кутейфа, расположенного недалеко от горного массива Восточный Каламун. Согласно докладу представителей Национальных сил обороны****** (NDF), одна из ракет была сбита сирийскими средствами ПВО, тогда как другая упала вблизи позиций САА. Известно, что ранее Израиль не раз поддерживал оппозиционные группировки, проводя воздушные атаки расположений проасадовских подразделений.

Провинция Алеппо

После артиллерийского обстрела позиций армии САР в районе Аль-Малях, боевики группировки «Файлак Аш-Шам», связанной с «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, пошли в атаку против ополченцев-шиитов проправительственной военизированной организации «Лива Аль-Кудс». Согласно сведениям информагентства EMC News Сenter, подконтрольного вооруженной оппозиции, в ходе противостояния несколько проасадовских бойцов били убиты, кроме того, исламисты якобы захватили их оружие. Тем не менее данные сведения пока не были подтверждены официальными новостными порталами.

Между тем турецкое информационное агентство TRT World Now сообщает о том, что президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что намерен продолжать антикурдскую военную кампанию в районе Манбиджа и Африна, чтобы уничтожить угрожающие целостности Турции Отряды народной самообороны (YPG). Напомним, на данном направлении Анкара действует совместно с антиправительственным формированием Сирийская свободная армия** (ССА).

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный информационный портал DeirEzzor 24 сообщает о том, что военные самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, активизировали боевые вылеты в провинции. Бомбардировкам ВВС западного альянса вновь подвергся населенный пункт Ас-Суса, расположенный на юго-востоке региона. Представители Соединенных Штатов заявляют, что воздушные атаки направлены против оставшихся в Дейр-эз-Зоре очагов сопротивления террористов «Исламского государства», однако Вашингтон не учитывает то, что в населенном пункте также находятся и мирные жители. Так, во время прошлой бомбардировки в данном районе погибли 12 гражданских лиц, в том числе и дети. Военные эксперты отмечают, что возросшее стремление США уничтожить ИГИЛовцев связано, прежде всего, с необходимостью оправдать свое военное присутствие на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Провинция Идлиб

Тем временем сирийская разведка обнародовала фотографии, сделанные в одном из оккупированных населенных пунктов в Идлибе. Как сообщает новостное агентство Al Masdar News, на этот раз на снимках был запечатлен город Саракиб. Напомним, ранее спецслужбы армии САР публиковали фотодоказательства своего военного присутствия в Синджаре еще до его освобождения. Саракиб является связующим звеном между четырьмя провинциями. Через город пролегают шоссе, ведущие в Латакию, Алеппо и Хаму.

Между тем российские военные самолеты продолжают наносить точечные авиаудары по военным объектам боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1 и ее союзников в окрестностях населенного пункта Маарет Ан-Нуман и недалеко от военного аэропорта «Абу Духур», передает информационный портал SOHR. Данных нанесенном радикалам уроне пока не поступало. Ранее сирийским силам удалось значительно продвинуться и занять позиции в трех километрах от авиабазы.

Ирак

Агентство новостей Al Sumaria News сообщает о том, что служащие курдской милиции «Асайиш» арестовали восьмерых террористов «Исламского государства» в различных районах провинции Сулеймания на северо-востоке Ирака. Напомним, иракские правительственные силы и ополченцы «Хашд Аш-Шааби» повсеместно ведут поиски и уничтожают «спящие ячейки» ИГИЛ1. Курды, проживающие на территории автономного Иракского Курдистана, также заявили, что планируют осуществлять подобные операции и в дальнейшем.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)