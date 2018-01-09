«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию BAFTA

Лондон, 9 января. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как «Лучший фильм на иностранном языке», сообщили в пресс-службе премии.

«Нелюбовь» поборется в Великобритании за звание лучшего фильма на иностранном языке. Соперниками российского представителя станут «Она» Пола Верховена и «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли.

Лидером по количеству номинаций на премии оказалась картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды»: фильм представлен в 12 категориях, в частности «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса». А фильм английского режиссера Мартина МакДона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» будет бороться за девять статуэток, пишет Infox.