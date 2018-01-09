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Евкуров: Путин попал в точку, отправив в Сирию полицейских-суннитов
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    Евкуров: Путин попал в точку, отправив в Сирию полицейских-суннитов

    12:30  9 Января 2018  /обновлено: 12:31  09 Января 2018
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    Евкуров: Путин попал в точку, отправив в Сирию полицейских-суннитов

    Москва, 9 января. Президент России Владимир Путин попал в точку, отправив в Сирию полицейских-суннитов из северокавказских республик, заявил во вторник глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

    По его словам, таким решением Путин учел существующие противоречия между разными направлениями ислама. Евкуров отметил, что местные жители Сирии также являются суннитами, поэтому они, как и власти страны, с доверием отнеслись к российским военным полицейским.

    «Наши ребята после первой же командировки рассказывали, что сирийцы, узнав, что они тоже сунниты, сразу начали сближение», — сообщил Евкуров в интервью РИА Новости.

    Он отметил, что сирийцы удивились, узнав, что в России также есть мусульмане-сунниты, этот факт добавил уважения к РФ с их стороны.

    Евкуров: Путин попал в точку, отправив в Сирию полицейских-суннитов

    Глава Ингушетии также подчеркнул важность посещения Путиным зоны боевых действий в Сирии. Евкуров напомнил, что ранее ни российские, ни советские лидеры не поднимали боевой дух своих служащих таким образом.

    «Это дорогого стоит для любого солдата», — заметил Евкуров.

    Напомним, 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин прибыл в Сирию, чтобы отдать приказ о начале вывода российских войск из САР в связи с разгромом основных сил террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории страны. При этом российские военные базы в городах Хмеймим и Тартус продолжают функционировать с целью стабилизации обстановки в Сирии.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. За это время, по данным ООН, его жертвами стали более 220 тысяч человек.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #россия #сирия #евкуров
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