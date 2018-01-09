Путин назначил новых судей федеральных судов

Москва, 9 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ряда судей, а также председателей и зампредов в региональные суды РФ.

Кадровые перестановки коснулись, в частности, Башкортостана, Мордовии и Чувашии, где в верховных судах появились новые судьи. Заместителем председателя в Верховном суде Татарстана стал Максим Беляев, в Удмуртии – Александр Полушкин, пишет «Свободная пресса».

Новым судьей Арбитражного суда Удмуртии стала Екатерина Сердитова, ранее занимавшая данную должность в Арбитражном суде Уральского округа. Перестановки произошли и в районных судах субъектов федерации. Так, председателем Слободского райсуда стала Галина Кабакова, Дзержинского райсуда Перми – Виктор Кожевников.

Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, также в начале января президент России Владимир Путин провел перестановки в составе Совета безопасности РФ.

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