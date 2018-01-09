Глава Ингушетии от лица мусульман поблагодарил Россию за спасение религии от ИГИЛ

Москва, 9 января. Каждый мусульманин мира должен быть благодарен России за очищение религии от террористической организации «Исламское государство»1, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Евкуров поблагодарил Россию за спасение религии от ИГИЛ1.

«Как мусульманин я хочу сказать, что благодаря вооруженным силам Российской Федерации, благодаря твердой позиции руководства Сирии и армии Сирии очищена религия», — констатировал Евкуров.

Он пояснил, что с официального разрешения Дамаска российские военные с сентября 2015 года боролись с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), которая нарушала требования Корана: ее члены убивали, резали, взрывали мечети, церкви.

«Ведь все свои злодеяния террористы совершали под именем религии, под знаменем ислама, — заметил глава Ингушетии. — Они даже создали кощунственное так называемое «Исламское государство».

«Конечно, каждый мусульманин в мире сегодня должен быть благодарен России за то, что мы это зло победили», — цитирует его РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.