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Глава Ингушетии от лица мусульман поблагодарил Россию за спасение религии от ИГИЛ
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    Глава Ингушетии от лица мусульман поблагодарил Россию за спасение религии от ИГИЛ

    12:18  9 Января 2018  /обновлено: 12:18  09 Января 2018
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    Глава Ингушетии от лица мусульман поблагодарил Россию за спасение религии от ИГИЛ

    Москва, 9 января. Каждый мусульманин мира должен быть благодарен России за очищение религии от террористической организации «Исламское государство»1, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

    Евкуров поблагодарил Россию за спасение религии от ИГИЛ1.

    «Как мусульманин я хочу сказать, что благодаря вооруженным силам Российской Федерации, благодаря твердой позиции руководства Сирии и армии Сирии очищена религия», — констатировал Евкуров.

    Он пояснил, что с официального разрешения Дамаска российские военные с сентября 2015 года боролись с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), которая нарушала требования Корана: ее члены убивали, резали, взрывали мечети, церкви.

    «Ведь все свои злодеяния террористы совершали под именем религии, под знаменем ислама, — заметил глава Ингушетии. — Они даже создали кощунственное так называемое «Исламское государство».

    Глава Ингушетии от лица мусульман поблагодарил Россию за спасение религии от ИГИЛ

    «Конечно, каждый мусульманин в мире сегодня должен быть благодарен России за то, что мы это зло победили», — цитирует его РИА Новости.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #игил #терроризм #мусульманство #ингушетия #евкуров #благодарность #борьба
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