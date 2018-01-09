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Происшествия
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Украина
BellingCat рассказал об американском оружии у бойцов «Азова» в Донбассе
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    BellingCat рассказал об американском оружии у бойцов «Азова» в Донбассе

    12:15  9 Января 2018  /обновлено: 12:16  09 Января 2018
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    BellingCat рассказал об американском оружии у бойцов «Азова» в Донбассе

    Киев, 9 января. В исследовательском проекте BellingCat заявили о том, что бойцы украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России) уже используют американское летальное оружие. 

    Такой информацией поделился ведущий исследователь проекта, занимающийся вопросами Восточной Европы и Евразии, Арик Толер. В Twitter он написал, что украинские бойцы уже имеют доступ к вооружению, изготовленному в США.

    «Сейчас много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, однако на линии фронта в Донбассе у батальона «Азов» уже есть изготовленное в США летальное вооружение», – написал Толер. 

    Толер подчеркнул, что в распоряжении бойцов «Азова» гранатометы, произведенные в США, оказались еще в июле 2017 года. Он отметил, что их поставкой занимается компания из Техаса.  

    Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Вашингтон и Киев официально согласовали поставку американского летального вооружения для нужд ВСУ. Сообщалось при этом, что речь идет только о вооружении оборонительного типа.

    В Москве неоднократно отмечали, что поставки американского оружия на Украину идут вразрез с минскими договоренностями. 

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #донбасс #украина #оружие #поставки #гранатомет
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