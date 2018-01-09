BellingCat рассказал об американском оружии у бойцов «Азова» в Донбассе

Киев, 9 января. В исследовательском проекте BellingCat заявили о том, что бойцы украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России) уже используют американское летальное оружие.

Такой информацией поделился ведущий исследователь проекта, занимающийся вопросами Восточной Европы и Евразии, Арик Толер. В Twitter он написал, что украинские бойцы уже имеют доступ к вооружению, изготовленному в США.

«Сейчас много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, однако на линии фронта в Донбассе у батальона «Азов» уже есть изготовленное в США летальное вооружение», – написал Толер.

There's a lot of noise around the U.S. approving Javelin sales to Ukraine, but there are *already* American-made lethal weapons on the front lines of the Donbas with the Azov Battalion. New #MinskMonitor coming soon. — Aric Toler (@AricToler) January 8, 2018

Толер подчеркнул, что в распоряжении бойцов «Азова» гранатометы, произведенные в США, оказались еще в июле 2017 года. Он отметил, что их поставкой занимается компания из Техаса.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Вашингтон и Киев официально согласовали поставку американского летального вооружения для нужд ВСУ. Сообщалось при этом, что речь идет только о вооружении оборонительного типа.

В Москве неоднократно отмечали, что поставки американского оружия на Украину идут вразрез с минскими договоренностями.