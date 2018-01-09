Сирия, 9 января. Курды окружили город Таль Абьяд в Ракке, где продолжают принудительную мобилизацию сирийских граждан. «Ан-Нусра»*** лишилась 11 поселений у границы между Хамой и Алеппо. САА находится в трех км от авиабазы «Абу Духур» в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в юго-восточной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: получили подкрепление из Дейр-эз-Зора в Восточной Гуте; подверглись нападению радикалов у населенного пункта Хараста в Дамаске; провели ответный обстрел укрепрайонов «Нусры» в районе Аз-Захра северо-западнее Алеппо; заняли позиции в трех километрах от «Абу Духура» в Идлибе.

«Исламское государство»1: отбило у «Нусры» более 11 деревень близ границы между Алеппо и Хамой.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла жилой квартал Аль-Малях на западе города Алеппо.

«Ахрар Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман»: оказывают «Ан-Нусре» поддержку в столкновениях с САА на северо-востоке Дамаска.

Курды: окружили населенный пункт Тель Абьяд в Ракке для принудительной мобилизации мирных жителей.

Провинция Дамаск

Боевики исламистских группировок «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам» начали новую атаку на опорные пункты правительственных сил в пригороде населенного пункта Хараста недалеко от военного лагеря Сирийской арабской армии (САА), который был деблокирован накануне. Поддержку радикалам также оказывали члены формирования «Файлак Ар-Рахман». По данным новостного портала Al Masdar News, позиции САА подверглись ракетным ударам со стороны исламистов, в результате чего укрепления войск САР были частично разрушены, однако обошлось без потерь в живой силе. Оппозиционный интернет-портал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR) заявляет, что в ходе столкновений два строения перешли под контроль боевиков, тем не менее пока правительственные источники не подтверждали данные сведения.

Тем временем дополнительные подразделения САА, передислоцированные из провинции Дейр-эз-Зор, прибыли в район Восточной Гуты для того, чтобы присоединиться к военной операции в Харасте. Сообщается, что элитные войска держали оборону столицы провинции, осажденной террористами «Исламского государства», порядка трех лет. Прибывшие бойцы знакомы с тактикой ведения уличного боя, а также сражений в сельской местности. Подразделениями будет командовать генерал САА Гассан Тарраф.

Провинция Алеппо

Информагентство Сирийский центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сообщает о том, что к северо-западу от административного центра провинции не утихает вооруженное противостояние между антиправительственными организациями, поддерживающими «Джебхат Ан-Нусру»1, и силами САР. Сообщается, что исламисты открыли огонь по мирному кварталу Аль-Малях. Сирийские войска провели ответный обстрел, ударив по огневым позициям радикалов. Информация о возможных жертвах среди мирного населения, а также данные о потерях со стороны боевиков пока уточняются.

Тем временем недалеко от границы с Хамой продолжаются ожесточенные бои между террористами «Исламского государства» и исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам», подконтрольной «Джебхат Ан-Нусре». Военный источник в сети Twitter (EasternMediafax) утверждает, что ИГИЛовцы, отбив у «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 11 поселений, вошли на территорию провинции Алеппо. Однако данные сведения пока требуют официального подтверждения.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) и проасадовские отряды продолжают продвигаться в Идлибе при поддержке российской авиации. Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, в течение последних 72 часов войскам САР удалось занять более 15 населенных пунктов. Одной из наиболее крупных побед САА на данном направлении является освобождение города Синджар, благодаря чему путь к населенному пункту Маарет Ан-Нуман оказался перекрыт для исламистов. Как передают источники AMN, теперь от основной целью правительственной армии является авиабаза «Абу Духур», от которой САА отделяют всего три километра. С начала наступательной операции в Идлибе под контроль подразделний САР при поддержке ВКС РФ перешли более 400 квадратных километров территорий. Ожидается, что военный аэродром боевики потеряют к концу текущего месяца. Напомним, «Абу Духур» находится в оккупации радикалов уже более двух лет.

Между тем в городе Ад-Дана вновь произошел взрыв. Об этом сообщает агентство новостей Halab Today TV. Взрывное устройство было заложено у городского здания суда. Местные активисты заявляют, что ответственность за установку бомбы лежит на террористах одной из так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства», о присутствии которых в провинции ранее заявлял медиа-портал «Аль-Амак», подконтрольный ИГИЛ1. Данных о погибших или раненых среди местных жителей пока не поступало.

Провинция Ракка

Военный источник в социальной сети Twitter (alhaskaalhadth) передает, что отряды курдской милиции «Асайиш» окружили населенный пункт Тель Абьяд, расположенный севернее Ракки в поисках молодых людей, подлежащих призыву. Сообщения о том, что курды продолжают проводить мобилизацию мирных жителей, поступали и ранее. Напомним, во время прошлого принудительного призыва в Демократическую армию Сирии**** (SDF) на территории различных провинций прошли массовые акции протеста. Демонстранты выступали против обязательного призыва на фронт сирийских граждан, в результате чего курды были вынуждены прекратить мобилизацию. Вероятно, если подобные сообщения будут повторяться, население страны вновь выйдет на улицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)