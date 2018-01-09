Нож в спину Киева: Украину возмутил «союз» России и Норвегии

Киев, 9 января. Расположенная в Норвегии компания Kvrner подключилась к строительству газопровода «Северный поток-2», который будет протянут из России в Европу в обход Украины. Стоимость контракта составила 600 млн крон, сообщает норвежское издание Aftenposten.

Украинские СМИ оказались крайне возмущены поступком европейских партнеров. Сообщения об участии Норвегии в амбициозном газовом проекте вышли на Украине под заголовками «Нож в спину Киева» и «Подлый союз с Путиным».

Украина категорично выступает против этого проекта, поскольку после его запуска страна лишится доходов от транзита российского газа в Европу, в котором больше не будет смысла. Польша также критикует «Северный поток-2», утверждая, что он якобы усилит энергозависимость Европы от российского газа. А вот страны, участвующие в строительстве газопровода, вроде Германии и Нидерландов, поддерживают проект, поскольку видят экономические выгоды от его реализации.