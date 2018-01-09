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ВКС РФ в Армении перевыполнили план налета в 2017 году
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    ВКС РФ в Армении перевыполнили план налета в 2017 году

    12:55  9 Января 2018  /обновлено: 12:55  09 Января 2018
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    ВКС РФ в Армении перевыполнили план налета в 2017 году

    Москва, 9 января. Истребители и вертолетчики ВКС РФ на российской базе в Армении перевыполнили план налета на 15 процентов.

    Департамент информации военного ведомства России сообщил, что командование авиабазы РФ в Армении Эребуни подвело итоги учебной деятельности за минувший год. По данным Минобороны РФ пилоты истребителей МиГ-29 и экипажи вертолетов Ми-8МТ и Ми-24 выполнили программу по общему налету на два тысячи часов. Отмечается, что каждый летчик провел в воздухе не менее 60 часов, это превышает годовой план налета.

    Командование Южного военного округа сообщило, истребительная и армейская авиация, базирующаяся в Эребуни, приняла участие в более 20 летно-тактических учениях, включая международные маневры «Поиск и Взаимодействие» в рамках масштабных учений «Боевое братство-2017».

    ВКС РФ в Армении перевыполнили план налета в 2017 году

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #миг-29 #армения #эребуни
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