ВКС РФ в Армении перевыполнили план налета в 2017 году

Москва, 9 января. Истребители и вертолетчики ВКС РФ на российской базе в Армении перевыполнили план налета на 15 процентов.

Департамент информации военного ведомства России сообщил, что командование авиабазы РФ в Армении Эребуни подвело итоги учебной деятельности за минувший год. По данным Минобороны РФ пилоты истребителей МиГ-29 и экипажи вертолетов Ми-8МТ и Ми-24 выполнили программу по общему налету на два тысячи часов. Отмечается, что каждый летчик провел в воздухе не менее 60 часов, это превышает годовой план налета.

Командование Южного военного округа сообщило, истребительная и армейская авиация, базирующаяся в Эребуни, приняла участие в более 20 летно-тактических учениях, включая международные маневры «Поиск и Взаимодействие» в рамках масштабных учений «Боевое братство-2017».