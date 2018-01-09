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Сирия: базу РФ атаковали высокотехнологичные дроны, а объекты США и Турции охраняет дружба с боевиками
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    Сирия: базу РФ атаковали высокотехнологичные дроны, а объекты США и Турции охраняет дружба с боевиками

    12:38  9 Января 2018  /обновлено: 12:38  09 Января 2018
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    На базе «Хмеймим»

    В ночь с 5 на 6 января боевики пытались атаковать российские базы в Сирии — в Тартусе и в Латакии — с помощью боевых беспилотников. 10 дронов приближались к аэродрому ВКС РФ «Хмеймим» и еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России. Однако все эти воздушные цели были успешно выявлены средствами ПВО еще на довольно значительном удалении от баз.

    По данным Министерства обороны РФ, российские силы радиолокационной борьбы перехватили контроль над шестью беспилотниками, семь остальных были сбиты. Таким образом, нападение было сорвано, и никто из наших военнослужащих не пострадал. Как выяснилось в ходе изучения конструкции дронов, они могли быть запущены с расстояния до 100 километров от баз. Отмечается, что все БПЛА были самолетного типа и, к тому же, были оснащены современными технологиями наведения по спутниковым координатам GPS. Соответственно, как позже заключили представители МО России, террористы получили технологии изготовления ударных беспилотников от одной из наиболее развитых в технологическом смысле стран. При этом в дронах применялись взрыватели иностранного производства, также добавили в военном ведомстве.

    Беспилотники, пытавшиеся атаковать «Хмеймим»

    Стоит отметить, что это уже вторая за последнее время атака на российские базы в Сирии. Напомним, 31 декабря аэродром «Хмеймим» подвергся минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков, в результате чего погибли двое российских военнослужащих. Интересно, что в отличие от американских, израильских и турецких военных объектов, базы РФ располагаются на значительном удалении от позиций террористических группировок. Однако почему именно наши становятся главными целями для боевиков? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Необходимо учитывать, что военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии значительно масштабнее, нежели российское. Согласно сведениям наблюдателей, только на базе в городе Аш-Шаддади в провинции Хасака находятся 174 единицы техники, среди них — вертолеты, бронеавтомобили, БТР, бензовозы и многое другое. При этом американские силы продолжают попытки расширить свою зону влияния. Так, США стремятся захватить контроль над трассой Аш-Шаддади – Сувар, а также занять нефтяное месторождение Миргад. Несмотря на далеко идущие планы, Вашингтон совсем не встречает сопротивления на своем пути: террористы не атакуют базы США в Сирии.

    Карта военных действий в Сирии

    Все дело в том, что террористы являются инструментами Соединенных Штатов и ряда других государств. Потому можно прямо говорить, что не боевики, а именно американские силы пытались напасти на наши базы, заявил в интервью корреспонденту ФАН доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев. По мнению эксперта, датчики, которые позволяют дрону лететь без радиоконтроля, используя инерциальное наведение, показывают, что террористы заручились помощью влиятельного и высокотехнологичного союзника..

    «Террористы не могут самостоятельно производить такие дроны, даже некоторые довольно развитые страны не способны сами их изготавливать. В Минобороны также говорили, что тут не обошлось без помощи высокоразвитого технологически государства. Это, безусловно, США. Тем более удары наносились с позиций Сирийской свободной армии (ССА), где представители американских спецслужб могут чувствовать себя абсолютно спокойно. Не исключено также, что атаки велись из зоны ответственности Турции. Надо понимать, что на самом деле ни Соединенные Штаты, ни Турция, ни Израиль, ни вообще какая-нибудь страна из проамериканской коалиции — никто из них не воюет в Сирии против террористов. Они там находятся совсем по другому поводу. Их задача — не только свержение Башара Асада, но и установление своего контроля над территорией арабской республики», — убежден эксперт.

    База ВС США в Сирии

    Таким образом, Россия как единственный внешний участник конфликта, действительно выступающий против международного терроризма, мешает США и другим достигать собственных целей, уничтожая их наймитов-боевиков.

    «Соединенные Штаты и их союзники намерены продолжать свои проекты, направленные на увеличение собственного влияния на Ближнем Востоке. Это и катарский газопровод, и захват нефтяных ресурсов, и расширение своих военных баз. «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) уничтожено, но США не то чтобы не собираются уходить из Сирии, они намерены на совершенно нелегальных основаниях продолжать увеличивать военное присутствие и создать целую военную инфраструктуру в САР», — резюмировал Александр Перенджиев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #иг #турция #хмеймим #вкс рф #игил #башар асад #израиль #латакия #тартус #хасака #аш-шаддади
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