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Политика
Симоньян ответила на обвинения во «вмешательстве» РФ в выборы президента США
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    Симоньян ответила на обвинения во «вмешательстве» РФ в выборы президента США

    11:44  9 Января 2018  /обновлено: 11:45  09 Января 2018
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    Симоньян ответила на обвинения во «вмешательстве» РФ в выборы президента США

    Москва, 9 января. Через пять лет американцы узнают, что обвинения в адрес России в якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента США в 2016 году не соответствуют действительности, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью CBS.

    «Через пять лет вы узнаете, что этого не было», — сказала она.

    В интервью американским журналистам Симоньян подчеркнула, что RT не поддерживал на выборах в 2016 году Дональда Трампа, как и других кандидатов. Она пошутила, что ошибка RT, вероятно, заключалась в том, что канал не выступил в поддержку Хиллари Клинтон.

    «И наша ошибка была в том, что RT не поддерживал и Хиллари (Клинтон)», — приводят слова Симоньян «Аргументы и Факты».

    Симоньян ответила на обвинения во «вмешательстве» РФ в выборы президента США

    Главный редактор RT напомнила, что в 2016 году некоторые СМИ Великобритании и Франции поддерживали Клинтон, однако их во вмешательстве в выборы обвинять не стали.

    Ряд западных государств регулярно выдвигает обвинению в адрес России, считая, что она якобы «повлияла» на результаты их внутренних политических процессов. Так, Лондон заявляет, что Москва «пыталась повлиять» на проведение референдума о Brexit – выходе Великобритании из Евросоюза. США усматривают некий «российский след» в процессе выборов американского президента в 2016 году.

    Официальные представители России неоднократно опровергали подобные заявления. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что такие обвинения голословны. О том, что никаких фактов, подтверждающих якобы имевшее место вмешательство России в политические процессы США, Франции, Великобритании и Германии, нет, говорил также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #трамп #rt #симоньян
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