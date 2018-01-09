Перепутавший окно с дверью житель Кемерова выжил после падения с четвертого этажа

Кемерово, 9 января. Мужчина перепутал окно с дверью и выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Житель Кемерова был доставлен в больницу.

Житель Кемерова выпал из окна общежития, которое расположено по проспекту Ленина, инцидент произошел около 17.30 в понедельник, 8 января. Мужчину доставили в медицинское учреждение, врачи сообщили, что у него кататравма и телесные повреждения.

«Как пояснил пострадавший, он перепутал окно с дверью, когда отправился за водкой», — сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на «Правоохранительный портал Кузбасса».

Напомним, 24-летний житель Орска выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда врачей скорой помощи.