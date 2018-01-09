Путин встретится с главой «Русгидро» в Ново-Огарево

Москва, 9 января. Президент России Владимир Путин проведет во вторник публичную встречу с руководителем «Русгидро», а также примет участие еще в нескольких совещаниях. О таких планах российского лидера рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Проведет он (Владимир Путин — прим. ФАН) сегодня встречу, которая будет публичной, с руководителем «Русгидро» Шульгиновым. Вы знаете, что достаточно регулярно президент получает доклады от руководителей крупных системообразующих компаний, вот это будет как раз одна из таких встреч», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что встреча главы российского государства и руководителя энергетического холдинга «Русгидро» Николая Шульгинова состоится в Ново-Огарево. О том, какие темы будут обсуждаться во время встречи, Песков не рассказал.