Песков сообщил о визите Путина в Тверскую область
Москва, 9 января. В среду президент России Владимир Путин намерен посетить с рабочим визитом территорию Тверской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков не раскрыл никаких деталей предстоящей президентской поездки, пообещав в дальнейшем опубликовать соответствующий анонс.
«Завтра президент работает в Тверской области, тоже мы соответствующий анонс сделаем, как это обычно происходит», — сообщил Песков в ходе пресс-брифинга.
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