Песков сообщил о визите Путина в Тверскую область

Москва, 9 января. В среду президент России Владимир Путин намерен посетить с рабочим визитом территорию Тверской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков не раскрыл никаких деталей предстоящей президентской поездки, пообещав в дальнейшем опубликовать соответствующий анонс.