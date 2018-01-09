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Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна
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    Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

    12:03  9 Января 2018  /обновлено: 12:03  09 Января 2018
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    Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

    Москва, 9 января. Кремль приветствует начало прямого диалога между представителями Южной Кореи и КНДР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представителя Кремля попросили прокомментировать начало прямого диалога между Сеулом и Пхеньяном.

    «Безусловно, мы приветствуем прямой непосредственный контакт представителей двух Корей», — заметил пресс-секретарь президента России.

    Песков констатировал, что Москва убеждена, что «только путем такого диалога возможно выйти на разрядку напряженности на Корейском полуострове». Он отметил, что прямой диалог необходим сторонам, что неоднократно отмечали в руководстве Российской Федерации.

    Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

    Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее высказывался о создании условий для возобновления диалога между Южной Кореей и КНДР «и также необходимости воздерживаться от каких-то действий, шагов или заявлений, которые могли бы помешать этому».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #кндр #песков #кремль #южная корея #пхеньян #сеул #прямой диалог
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