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Украина
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«Лилль» и «Локомотив» не могут договориться об условиях разрыва аренды Эдера
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    «Лилль» и «Локомотив» не могут договориться об условиях разрыва аренды Эдера

    11:43  9 Января 2018  /обновлено: 11:43  09 Января 2018
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    «Лилль» и «Локомотив» не могут договориться об условиях разрыва аренды Эдера

    Москва, 9 января. По информации Федерального агентства новостей, возвращение нападающего Эдера из в «Лилль» осложнено.

    Столичный «Локомотив», взявший летом минувшего года португальского нападающего в аренду, хочет получить компенсацию за досрочное расторжение соглашения.

    «Лилль» же крайне ограничен в средствах: клубу запрещено регистрировать новичков из-за отсутствия финансовых гарантий. Именно санкции вынуждают французский клуб досрочно вернуть футболистов — других возможностей укрепить состав у них нет.

    По словам источника, диалог между клубами ведется, однако принципиальная договоренность не достигнута из-за разногласий о сумме компенсации.

    Летом Эдер перешел в «Локомотив» на правах аренды. Срок соглашения был рассчитан на год, в контракт также был включен пункт о праве выкупа 30-летнего чемпиона Европы 2016 года.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #футбол #локомотив #эдер #трансферы #лилль
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