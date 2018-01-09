«Лилль» и «Локомотив» не могут договориться об условиях разрыва аренды Эдера

Москва, 9 января. По информации Федерального агентства новостей, возвращение нападающего Эдера из в «Лилль» осложнено.

Столичный «Локомотив», взявший летом минувшего года португальского нападающего в аренду, хочет получить компенсацию за досрочное расторжение соглашения.

«Лилль» же крайне ограничен в средствах: клубу запрещено регистрировать новичков из-за отсутствия финансовых гарантий. Именно санкции вынуждают французский клуб досрочно вернуть футболистов — других возможностей укрепить состав у них нет.

По словам источника, диалог между клубами ведется, однако принципиальная договоренность не достигнута из-за разногласий о сумме компенсации.

Летом Эдер перешел в «Локомотив» на правах аренды. Срок соглашения был рассчитан на год, в контракт также был включен пункт о праве выкупа 30-летнего чемпиона Европы 2016 года.