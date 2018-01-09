В США спрогнозировали ответ России на поставки летального оружия Киеву

Москва, 9 января. Президент США Дональд Трамп в конце декабря принял решение о поставке на Украину снайперских винтовок M107A1, а также боеприпасов и оборудования к ним на общую сумму 41,5 млн долларов. Кроме того, рассматривалась возможность поставки Киеву противотанковых вооружений. Эксперты считают, что Россия не оставит данное решение без ответа, пишет американское издание HuffPost.

Как отмечает The Washington Post, количество американского вооружения «скромное».

«Официальные лица называют это вооружение «заплатками», поскольку они заполняют ключевые слабости в защите страны, — пишет издание. — Javelin (противотанковые ракеты — прим. ФАН) могут уничтожать российские танки в случае нового наступления».

В Москве в свою очередь выразят опасения, что вслед за Украиной Javelin появятся в Иране, прогнозируют СМИ. По мнению издания, Россия якобы намеренно «борется с положительным имиджем Украины».

При этом, как ранее отметили в Госдуме, США рассчитывают, что ВСУ начнут наступление на Донбасс после получения американского вооружения.

Напомним, в Кремле в ответ на обвинения Украины неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и не поставляет ополченцам вооружение.