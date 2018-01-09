Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

Москва, 9 января. Предвыборный штаб действующего президента России Владимира Путина будет сформирован в ближайшее время. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Я думаю, в ближайшее время уже», — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Путин идет на грядущие выборы-2018 в качестве самовыдвиженца.

Накануне в Центральной избирательной комиссии РФ сообщили, что в избирательный фонд Путина поступило более 400 млн рублей.

В начале декабря 2017 года российский президент объявил о решении участвовать в выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Владимир Путин. Биография