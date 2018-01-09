Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков

Москва, 9 января. Остающихся на территории Сирии российских военных сил хватит для того, чтобы отразить любые атаки боевиков, объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время, подчеркнул он, в Кремле считают, что сейчас необходимо «интенсивнее заниматься политическим урегулированием».

В ходе пресс-брифинга у Пескова спросили, не считают ли в Кремле, что выход большей части российского контингента из Сирии преждевременным после атаки боевиков на авиабазу «Хмеймим» с использованием беспилотников. Песков признал, что невозможно исключить продолжение отдельных вылазок террористов.

«Контингент, который остается, и военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению — да, будут продолжаться, — заявил пресс-секретарь президента. — И это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий в русле политического урегулирования».

Напомним, в ночь на 7 января боевики атаковали авиабазу ВКС РФ в Сирии с использованием беспилотных дронов.