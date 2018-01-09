Экономист об обещании Киева выделить 5 млрд гривен на Донбасс: Это будет именно «распил»

Киев, 9 января. Украинский экономист Вадим Денисенко отреагировал на сообщение о о том, что Украина уже в наступившем году обещает выделить порядка пяти млрд гривен на восстановление Донбасса.

Он подчеркнул, что это будет не выделение средств, а именно «распил».

«Можно обещать хоть 100 млрд тугриков, но перечислять их де-юре некуда. Или строительная техника будет мимо полей танковых сражений проезжать?» — поинтересовался эксперт.

Кроме того, Денисенко предположил, что киевским властям вообще не нужен Донбасс, пишет «Свободная пресса».

Он также напомнил, что страну объединяет именно экономика.

«Однако ровно год назад мы видели начало шоу с блокадой Донбасса, урон от которой составил половину этой денежной суммы», — подчеркнул он.

Напомним, накануне первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как остановить войну в Донбассе.