Бейрут, 9 января. Представитель ливанской партии «Хезболла» Мохаммад Раад заявил, что США оказались не такой мощной силой, как пытались показать миру.

Представитель ливанского движения сопротивления «Хезболла» («Партия Аллаха») Мохаммад Раад во время своего выступления на мемориальной церемонии в Южном Ливане сообщил, что страна преодолела один из самых опасных периодов в своей истории. Ливану удалось защитить свой суверенитет. Сейчас Бейрут перешел от состояния слабости и разделения к состоянию единства и силы.

«Очевидно, что американские планы на Ближнем Востоке провалились, и президент Трамп получил удар, когда Генеральная Ассамблея ООН 128-ю голосам отвергла его решение признать Иерусалим столицей Израиля», — подчеркнул Раад.

Представитель «Хезболлы» призвал различные силы в Ливане «быть аккуратнее» и не поддаваться на провокации, так как США, которые ранее считались мощной силой, «оказались не лучше других». Это доказало решение Генассамблеи ООН, а также то, что против решения Трампа выступил не только арабский мир, но и европейские партнеры Вашингтона.