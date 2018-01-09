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Не изжили из себя «совок»: Соловьева возмутила лекция для школьников в УрФУ
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    Не изжили из себя «совок»: Соловьева возмутила лекция для школьников в УрФУ

    12:26  9 Января 2018  /обновлено: 12:26  09 Января 2018
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    Не изжили из себя «совок»: Соловьева возмутила лекция для школьников в УрФУ

    Москва, 9 января. «Дискриминационными рассуждениями, недопустимыми в цивилизованной стране» назвал известный телеведущий Владимир Соловьев высказывания из лекции преподавателя Уральского федерального университета Константина Юрченко. Телеведущий призвал государственные органы проверить слова Юрченко на нарушение российского законодательства.

    Напомним, в ходе лекции, названной «Почему студенты выведут экономику из кризиса», преподаватель УрФУ заявил, что поколение, рожденное в 1965 — 1975 годах является «одним из самых больших зол» для России, поскольку эти люди вынуждены были «как-то приспосабливаться — грабить, убивать, обманывать, врать, коррумпироваться — давать взятки, брать взятки», в тяжелые для России 1990-е годы и «не изжили из себя «совок». Будущих студентов Юрченко, соответственно, призвал не уподобляться этому поколению.

    «Дискриминационные рассуждения, на мой взгляд, совершенно непозволительные ни в одной цивилизованной стране», — приводит «Ридус» слова Соловьева.

    В комментариях к записи Соловьева в Twitter разгорелась жаркая дискуссия, в ходе которой телеведущий объявил всех, кто поддерживает лектора «нацистами», заявив о недопустимости «дискриминации людей по году их рождения». Соловьев категорически отверг предположения о том, что лекция задела его, поскольку он сам относится к этому поколению.

    Не изжили из себя «совок»: Соловьева возмутила лекция для школьников в УрФУ

    Автор: Валентин Меликов
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