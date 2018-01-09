Не изжили из себя «совок»: Соловьева возмутила лекция для школьников в УрФУ

Москва, 9 января. «Дискриминационными рассуждениями, недопустимыми в цивилизованной стране» назвал известный телеведущий Владимир Соловьев высказывания из лекции преподавателя Уральского федерального университета Константина Юрченко. Телеведущий призвал государственные органы проверить слова Юрченко на нарушение российского законодательства.

1. УРФУ. Юрченко Константин Павлович. Лекция : Почему студенты выведут экономику из кризиса.

Дискриминационные рассуждения. На мой взгляд , совершенно непозволительные ни в одной цивилизованной стране pic.twitter.com/E2lyqh0be2 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) January 8, 2018

Напомним, в ходе лекции, названной «Почему студенты выведут экономику из кризиса», преподаватель УрФУ заявил, что поколение, рожденное в 1965 — 1975 годах является «одним из самых больших зол» для России, поскольку эти люди вынуждены были «как-то приспосабливаться — грабить, убивать, обманывать, врать, коррумпироваться — давать взятки, брать взятки», в тяжелые для России 1990-е годы и «не изжили из себя «совок». Будущих студентов Юрченко, соответственно, призвал не уподобляться этому поколению.

«Дискриминационные рассуждения, на мой взгляд, совершенно непозволительные ни в одной цивилизованной стране», — приводит «Ридус» слова Соловьева.

В комментариях к записи Соловьева в Twitter разгорелась жаркая дискуссия, в ходе которой телеведущий объявил всех, кто поддерживает лектора «нацистами», заявив о недопустимости «дискриминации людей по году их рождения». Соловьев категорически отверг предположения о том, что лекция задела его, поскольку он сам относится к этому поколению.