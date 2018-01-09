18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Школьник до смерти забил мужчину по пути с новогодней елки в Оренбурге
Происшествия
Житель Кемерова забрал чужие 40 тыс. рублей из-за сбоя в банкомате
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Кемерова забрал чужие 40 тыс. рублей из-за сбоя в банкомате

    11:32  9 Января 2018  /обновлено: 11:32  09 Января 2018
    305

    Житель Кемерова забрал чужие 40 тыс. рублей из-за сбоя в банкомате

    Кемерово, 9 января. Житель Кемерова забрал из банкомата 40 тысяч рублей, которые принадлежали 53-летней женщине. Мужчину задержали сотрудники полиции.

    Местная жительница обратилась за помощью в полицию и сообщила, что пыталась снять деньги из банкомата, но аппарат из-за технического сбоя денег не выдал. Спустя время женщина получила оповещение о том, что 40 тысяч рублей были сняты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

    Как оказалось, когда женщина ушла, аппарат отсчитал 40 тысяч рублей и выдал деньги. Злоумышленник убедился, что его никто не видит, забрал деньги и ушел, сообщает «Газета Кемерова». Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого, им оказался 33-летний житель Кемерова, который стоял в очереди к банкомату за 53-летней женщиной. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #банкомат #кемеровл
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков

      11:35 9 Января 2018 367
      Читать
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
      10:18
      Сегодня

      СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку
      10:12
      Сегодня

      СМИ узнали о поставках российского газа в США
      7:39
      Сегодня

      КНДР на Олимпиаде в Южной Корее представит высокопоставленная делегация
      5:29
      Сегодня

      Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 4644

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5631

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10818

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10711

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11596
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      55
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      70
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      42
      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      9:53   9 Января 2018
      6855