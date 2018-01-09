Житель Кемерова забрал чужие 40 тыс. рублей из-за сбоя в банкомате

Кемерово, 9 января. Житель Кемерова забрал из банкомата 40 тысяч рублей, которые принадлежали 53-летней женщине. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Местная жительница обратилась за помощью в полицию и сообщила, что пыталась снять деньги из банкомата, но аппарат из-за технического сбоя денег не выдал. Спустя время женщина получила оповещение о том, что 40 тысяч рублей были сняты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как оказалось, когда женщина ушла, аппарат отсчитал 40 тысяч рублей и выдал деньги. Злоумышленник убедился, что его никто не видит, забрал деньги и ушел, сообщает «Газета Кемерова». Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого, им оказался 33-летний житель Кемерова, который стоял в очереди к банкомату за 53-летней женщиной. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.