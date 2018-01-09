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Евкуров: Операцией в Сирии Россия снова доказала, что не бросает союзников
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    Евкуров: Операцией в Сирии Россия снова доказала, что не бросает союзников

    11:28  9 Января 2018  /обновлено: 11:28  09 Января 2018
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    Евкуров: Операцией в Сирии Россия снова доказала, что не бросает союзников

    Москва, 9 января. Успешной операцией в Сирии Россия в очередной раз доказала государствам-партнерам, что не бросает союзников, заявил во вторник глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

    «Мы дали уверенность всем государствам, с которыми мы находимся в союзнических отношениях, что Россия не бросит своих союзников, как это было и на Балканах, и в Косово», — сообщил он в интервью РИА Новости.

    Евкуров подчеркнул, что у Москвы есть обязательства перед Дамаском, и отметил, что Россия продолжит выполнять их, а также защищать свои интересы в Сирии.

    Напомним, с сентября 2015 года по просьбе сирийских властей РФ проводила антитеррористическую операцию в САР. После разгрома основных сил ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация) на территории Сирии, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии.

    Военные базы РФ в городах Хмеймим и Тартус продолжают функционировать в целях стабилизации ситуации в регионе. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #евкуров
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