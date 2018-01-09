Сирия: боевики «Джебхат ан-Нусры» за сутки девять раз нарушили режим перемирия

Москва, 9 января. Министерство обороны России сообщило об очередных нарушениях перемирия в сирийских зонах деэскалации.

По данным представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Хомс (1), Латакия (2) и Алеппо (4). По сообщению турецкой мониторинговой группы случаи стрельбы были зафиксированы в провинциях Дамаск и Идлиб. Большинство фактов нарушения перемирия в зонах деэскалации связаны с деятельностью боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Отмечается, что российские военнослужащие обеспечили безопасность при прохождении гуманитарного конвоя по линии ООН в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Даръа. Местные жители получили продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом в 180 тонн, сообщает военное ведомство России.

1 Организация запрещена на территории РФ.