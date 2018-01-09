Цены на нефть достигли максимального значения с 2015 года

Москва, 9 января. Цены на нефть сорта WTI достигли максимального значения с 2015 года. 9 января по состоянию на 9.40 по московскому времени фьючерсы на североамериканский сорт WTI стоили 62,16 доллара США, что на 0,7% больше показателя предыдущего закрытия.

В то же время фьючерсы на нефть сорта Brent торговались по 68,11 доллара. Это на 0,49% выше ранее зафиксированного значения. Увеличение цен на «черное золото» вызвано вливанием спекулятивных средств в нефтяные фьючерсы, отмечает Infox.ru.

Напомним, в течение прошлой недели в США на 5 единиц сократилось количество буровых установок. Уменьшение их числа говорит о потенциальном снижении добычи нефти, что оказывает поддержку рынку, указывают аналитики.

Отметим, в середине прошлой недели стоимость нефти марки Brent впервые за почти трехлетний период достигла 68 долларов за баррель.