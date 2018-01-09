Кузнец из Югры сжег два автомобиля партнера по бизнесу в новогоднюю ночь

Ханты-Мансийск, 9 января. Суровый житель Ханты-Мансийского автономного округа, выпив в новогоднюю ночь, решил наказать своего приятеля и бизнес-партнера, который скрылся с его работами, обещав их продать. Югорчанин отправился к дому приятеля и сжег два его автомобиля.

Как выяснила полиция у виновника дорогостоящего «фейерверка», они с приятелем договорились о содействии в распространении декоративных изделий из железа. Лишившийся автомобилей мужчина взял у кузнеца работы и надолго пропал, перестав отвечать на звонки партнера.

«Как показалось изготовителю, его реализатор начал всячески от него скрываться, сам не звонил, не приходил и на звонки не отвечал. Изрядно выпив в новогоднюю ночь, подозреваемый решил отомстить обидчику, — рассказали РИА Новости в полиции ХМАО. — Взял бутылку с бензином, открыл кабины автомобилей, которые стояли у дома заявителя не закрытыми, облил воспламеняющейся жидкостью и поджег».

Огнем были полностью уничтожены автомобили «Газель» и Hyundai Porter. В отношении задержанного кузнеца-поджигателя возбуждено уголовное дело, свою вину он признал.