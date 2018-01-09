Подозреваемый в поджоге девятиэтажки в Тюмени находился под действием наркотиков

Тюмень, 9 января. В Тюмени задержан подозреваемый в поджоге многоэтажного дома. В момент трагедии мужчина был в состоянии наркотического опьянения, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В Тюмени задержан подозреваемый в поджоге девятиэтажного дома. В настоящее время с ним проводят следственно-оперативные мероприятия. Как подчеркнули источники ФАН, в момент поджога подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

Пожар в многоэтажном доме удалось ликвидировать только в тот момент, когда пламя успело распространиться на площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Горело общежитие коридорного типа. Среди его жильцов было очень много незаконно проживающих, поэтому в настоящее время в гостиницу заселены только 18 человек, из них 3 детей.

В пожаре погиб один человек. На данный момент его личность установить не удалось. Будет проводиться генетическая экспертиза.