Петербургский бизнесмен, отсидевший за похищение человека, уехал в Москву и пропал

Москва 9 января. Петербургский бизнесмен с воровскими тату, отбывший тюремное заключение за похищение человека, уехал на деловую встречу в Москву и пропал.

В 2012 году бизнесмен был осужден на семь лет и шесть месяцев лишения свободы за то, что летом 2010 года он вместе со своим пособником похитил предпринимателя во Всеволожском районе Ленинградской области и вымогал у его родственников 20 миллионов евро.

Как установило следствие, бизнесмен был одним из организаторов банды, которая неоднократно совершала такого рода преступления. В прошлом его также неоднократно судили за разбои, вымогательство и незаконный оборот оружия.

О пропаже отсидевшего бизнесмена стало известно в понедельник, 8 января, сообщил источник ФАН. Местоположение мужчины неизвестно с 30 декабря. В качестве особых примет отмечается татуировка на среднем пальце левой руки в виде скрипичного ключа, а также родинки на лице.

Отправляясь в Москву, 53-летний бизнесмен надел темно-коричневую куртку, черную вязаную шапку, черные ботинки, черный свитер и темные брюки.