18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
СМИ назвали новую должность Мутко
Происшествия
Петербургский бизнесмен, отсидевший за похищение человека, уехал в Москву и пропал
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Петербургский бизнесмен, отсидевший за похищение человека, уехал в Москву и пропал

    11:13  9 Января 2018  /обновлено: 11:13  09 Января 2018
    54

    Петербургский бизнесмен, отсидевший за похищение человека, уехал в Москву и пропал

    Москва 9 января. Петербургский бизнесмен с воровскими тату, отбывший тюремное заключение за похищение человека, уехал на деловую встречу в Москву и пропал.

    В 2012 году бизнесмен был осужден на семь лет и шесть месяцев лишения свободы за то, что летом 2010 года он вместе со своим пособником похитил предпринимателя во Всеволожском районе Ленинградской области и вымогал у его родственников 20 миллионов евро.

    Как установило следствие, бизнесмен был одним из организаторов банды, которая неоднократно совершала такого рода преступления. В прошлом его также неоднократно судили за разбои, вымогательство и незаконный оборот оружия.

    О пропаже отсидевшего бизнесмена стало известно в понедельник, 8 января, сообщил источник ФАН. Местоположение мужчины неизвестно с 30 декабря. В качестве особых примет отмечается татуировка на среднем пальце левой руки в виде скрипичного ключа, а также родинки на лице.

    Отправляясь в Москву, 53-летний бизнесмен надел темно-коричневую куртку, черную вязаную шапку, черные ботинки, черный свитер и темные брюки.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #петербург #поиск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков

      11:35 9 Января 2018 367
      Читать
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
      10:18
      Сегодня

      СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку
      10:12
      Сегодня

      СМИ узнали о поставках российского газа в США
      7:39
      Сегодня

      КНДР на Олимпиаде в Южной Корее представит высокопоставленная делегация
      5:29
      Сегодня

      Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 4644

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5631

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10818

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10711

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11596
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      55
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      70
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      42
      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      9:53   9 Января 2018
      6855