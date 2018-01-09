Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр надеется на частичную отмену российского продовольственного эмбарго. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Пространство для маневров»

«Мы на 100 процентов придерживаемся решений, принятых на европейском уровне. Франция — одна из ключевых стран ЕС, и мы даже под вопрос это решение не ставим. Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет. Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества», — заявил министр в интервью газете «Ведомости».

В связи с этим Ле Мэр вспомнил, что Российская Федерация в прошлом уже снимала часть наложенных в 2013 ограничений на продукцию из Франции, например на картофель. Он подчеркнул, что это имело положительный эффект.

Кроме того, Ле Мэр уверен, что работа с Францией поможет России качественно улучшить сельскохозяйственную сферу.

Симптоматичное заявление

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН заметил, что заявление французского министра экономики и финансов Бруно Ле Мэра симптоматично.

«Европа, в частности Франция, устала от санкций, введенных брюссельскими евробюрократами под давлением администрации США в 2014 года. Почему это сказал именно французский министр? Потому что для Франции сельское хозяйство не просто играет важную роль, но и является существенным политическим фактором. Напомню, что именно с протестов французских фермеров началось двадцать лет назад мировое антиглобалистское движение. Сейчас во Франции бушует экономический кризис. Новый президент Эммануэль Макрон получил от своего предшественника Франсуа Олланда скверное наследство, ему надо срочно исправлять ситуацию.

Не секрет, что результаты прошлогодних президентских и парламентских выборов показали существенное недовольство французских избирателей, особенно в провинции, в деревнях и небольших городах, диктатом брюссельских евробюрократов, как в экономике, так и в вопросах миграции. Очевидно желание многих французов наладить дружественные отношения с Россией, что невозможно без отмены санкций», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, для французских аграриев российский рынок интересен и перспективен, он емкий и платежеспособный. Поэтому французский министр и вынужден начать политический торг с властями РФ в надежде частичного смягчения российских контрсанкций и для того, чтобы показать, что правительство Франции учитывает общественное мнение своей страны, ее сельского населения.