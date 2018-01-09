Сегодня в Сети: «секретное оружие» России, жену Аршавина сняли с самолета за дебош

Сегодня в Интернете, 9 января. В первый рабочий день 2018 года российские пользователи соцсетей обсуждают реакцию американцев на «взрывной циклон», продолжение скандала с авиадебоширкой Алисой Аршавиной и пожар в Trump Tower.

«Климатическое оружие» Владимира Путина

Накануне на YouTube появился видеоролик, записанный в американском штате Массачусетс. На нем видно, что припаркованные автомобили буквально вмерзли в лед в результате так называемого «взрывного циклона», при котором после сильнейшего ливня в США наступили аномальные холода.

Некоторые американцы в комментариях под этим видео написали, что пришедшая к ним непогода — это дело рук российского президента. Насколько серьезны авторы таких постов, доподлинно неизвестно.

«Это дело рук Путина! — считает, например, пользователь под ником Cattefaie Blc. — Российский президент разрушает американскую экономику и инфраструктуру».

Российские пользователи пройти мимо такой реакции в США, конечно, не смогли.

СМИ: в некоторых районах США и Канады температура может упасть до -29 градусов pic.twitter.com/OAW4QRaqCp — Актуальная Политика (@Current_policy) 8 января 2018 г.

«А вы говорили, страна отсталая! А климатическое оружие работает!» — отмечают россияне.

А вы говорили отсталая страна! А климатическое оружие работает!!! https://t.co/SzdxFqIqIY — ОЛХО (@olxo2013) 8 января 2018 г.

Скандал с Алисой Аршавиной

В разгар новогодних праздников жену футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми и няней сняли с рейса Москва — Алма-Ата за нарушение правил поведения в самолете. Как пояснили накануне в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», женщина пыталась поменять подгузник своей дочери прямо при взлете, на замечания экипажа не реагировала, при этом представлялась майором ФСБ, чтобы пересадить няню в салон бизнес-класса, и в целом вела себя «деструктивно».

Эта история с Алисой Аршавиной активно обсуждается в соцсетях. Большинство пользователей считают, что экипаж поступил правильно, сняв супругу футболиста с борта самолета. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты опроса, организованного Игорем Коротченко.

Кого вы поддерживаете в ситуации вокруг скандала со снятием жены футболиста Аршавина с самолета "Аэрофлота"? — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 8 января 2018 г.

«Читая про скандал с женой Аршавина, вспомнились его собственные слова после позорного вылета с чемпионата Европы-2012: «То, что мы не оправдали ваши ожидания — это не наши проблемы». И сразу все предельно ясно стало», — написал в twitter Армен Гаспарян.

Читая про скандал с женой Аршавина, вспомнились его собственные слова после позорного вылета с ЧЕ-2012: "То, что мы не оправдали ваши ожидания – это не наши проблемы". И сразу все предельно ясно стало — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 8 января 2018 г.

А еще пользователи вспомнили историю с актером Дмитрием Дюжевым, который в конце прошлого года негативно высказался о российских зрителях после того, как его не пропустили в самолет без очереди. Так, например, Филипп Масловский предположил, что «жену Аршавина где-то нечаянно укусил Дима Дюжев, а теперь недовольные мещане упрекают бедняжку за попытку выдать себя в самолете за офицера ФСБ». При этом он полагает, что «жене Аршавина, воображающей себя неработающим майором ФСБ с комплексом Дюжева, сатрапы «Аэрофлота» не разрешили позвать в бизнес-класс няню, чтобы та пристегнула ей детей».

Жене Аршавина, воображающей себя неработающим майором ФСБ с комплексом Дюжева, сатрапы "Аэрофлота" не разрешили позвать в бизнес-класс няню, чтобы та пристегнула ей детей. — Филипп Масловский (@soulstray) 8 января 2018 г.

Пожар в Trump Tower

Накануне в Нью-Йорке произошло возгорание в небоскребе Trump Tower, в котором находится частное жилье американского президента Дональда Трампа.

Некоторые пользователи соцсетей решили, что пожар не был случайным, поскольку недоброжелателей у главы Белого дома немало.

В Нью-Йорке загорелась Trump Tower. Месть подают горячей. pic.twitter.com/JjI6vUQXNv — На тракторе к солнцу (@NaTractore) 8 января 2018 г.

Конечно, не обошлось и без обвинений в адрес России. Но как бы там ни было, сам факт пожара в Trump Tower пользователи соцсетей сочли весьма символичным.

В Нью-Йорке горит Trump Tower.



На зло врагам дым чёрный! — Дональд Трамп ???????? (@DJ__Trump) 8 января 2018 г.