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Происшествия
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#Соцсети
Сегодня в Сети: «секретное оружие» России, жену Аршавина сняли с самолета за дебош
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    Сегодня в Сети: «секретное оружие» России, жену Аршавина сняли с самолета за дебош

    11:46  9 Января 2018  /обновлено: 11:46  09 Января 2018
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    Сегодня в Сети: «секретное оружие» России, жену Аршавина сняли с самолета за дебош

    Сегодня в Интернете, 9 января. В первый рабочий день 2018 года российские пользователи соцсетей обсуждают реакцию американцев на «взрывной циклон», продолжение скандала с авиадебоширкой Алисой Аршавиной и пожар в Trump Tower.

    «Климатическое оружие» Владимира Путина

    Накануне на YouTube появился видеоролик, записанный в американском штате Массачусетс. На нем видно, что припаркованные автомобили буквально вмерзли в лед в результате так называемого «взрывного циклона», при котором после сильнейшего ливня в США наступили аномальные холода.

    Некоторые американцы в комментариях под этим видео написали, что пришедшая к ним непогода — это дело рук российского президента. Насколько серьезны авторы таких постов, доподлинно неизвестно.

    «Это дело рук Путина! — считает, например, пользователь под ником Cattefaie Blc. — Российский президент разрушает американскую экономику и инфраструктуру».

    Российские пользователи пройти мимо такой реакции в США, конечно, не смогли.

    «А вы говорили, страна отсталая! А климатическое оружие работает!» — отмечают россияне.

    Скандал с Алисой Аршавиной

    В разгар новогодних праздников жену футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми и няней сняли с рейса Москва — Алма-Ата за нарушение правил поведения в самолете. Как пояснили накануне в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», женщина пыталась поменять подгузник своей дочери прямо при взлете, на замечания экипажа не реагировала, при этом представлялась майором ФСБ, чтобы пересадить няню в салон бизнес-класса, и в целом вела себя «деструктивно».

    Эта история с Алисой Аршавиной активно обсуждается в соцсетях. Большинство пользователей считают, что экипаж поступил правильно, сняв супругу футболиста с борта самолета. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты опроса, организованного Игорем Коротченко.

    «Читая про скандал с женой Аршавина, вспомнились его собственные слова после позорного вылета с чемпионата Европы-2012: «То, что мы не оправдали ваши ожидания — это не наши проблемы». И сразу все предельно ясно стало», — написал в twitter Армен Гаспарян.

    А еще пользователи вспомнили историю с актером Дмитрием Дюжевым, который в конце прошлого года негативно высказался о российских зрителях после того, как его не пропустили в самолет без очереди. Так, например, Филипп Масловский предположил, что «жену Аршавина где-то нечаянно укусил Дима Дюжев, а теперь недовольные мещане упрекают бедняжку за попытку выдать себя в самолете за офицера ФСБ». При этом он полагает, что «жене Аршавина, воображающей себя неработающим майором ФСБ с комплексом Дюжева, сатрапы «Аэрофлота» не разрешили позвать в бизнес-класс няню, чтобы та пристегнула ей детей».

    Пожар в Trump Tower

    Накануне в Нью-Йорке произошло возгорание в небоскребе Trump Tower, в котором находится частное жилье американского президента Дональда Трампа.

    Некоторые пользователи соцсетей решили, что пожар не был случайным, поскольку недоброжелателей у главы Белого дома немало.

    Конечно, не обошлось и без обвинений в адрес России. Но как бы там ни было, сам факт пожара в Trump Tower пользователи соцсетей сочли весьма символичным.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #дональд трамп #россия #сша #трамп #trump tower #андрей аршавин #климатическое оружие #дмитрий дюжев #алиса аршавина
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