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ИГ захватило у «Ан-Нусры» более 10 поселений в провинции Хама
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    ИГ захватило у «Ан-Нусры» более 10 поселений в провинции Хама

    11:15  9 Января 2018  /обновлено: 11:15  09 Января 2018
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    ИГ захватило у «Ан-Нусры» более 10 поселений в провинции Хама

    Хама, 9 января. Боевикам ИГИЛ1 удалось захватить у «Джебхат ан-Нусры»1 13 населенных пунктов на северо-востоке Хамы.

    Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на сирийские военные источники, что боевикам террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) удалось установить контроль над такими населенными пунктами, как Каср ибн-Вардан, Аль-Абла, Джубб Аль-Сафа, Калаат Аль-Хавис, Абб Кана, Аль-Акла, Таль Аль-Халава, Ад-Далаля, Джубб Отман, Таль Аль-Руман, Аль-Джадуйят, Азизия и Аль-Тарфави.

    Ранее данные населенные пункты находились под контролем запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Отмечается, что «Ан-Нусра» оказывает ожесточенное сопротивление игиловцам, которые действуют на севере Хамы, а также в некоторых районах Идлиба. Подразделения «Исламского государства», вырвавшиеся ранее из «Акербатского котла» и избежавшие уничтожения, немногочисленны, однако пользуются тем, что «Джебхат ан-Нусра» несет постоянные потери при наступлении сирийской армии.

    Отмечается, что за последние 72 часа САА зачистила от «Ан-Нусры» порядка 14 населенных пунктов в провинции Идлиб.

    ИГ захватило у «Ан-Нусры» более 10 поселений в провинции Хама

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #игил #идлиб #джебхат ан-нусра
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