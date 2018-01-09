ИГ захватило у «Ан-Нусры» более 10 поселений в провинции Хама

Хама, 9 января. Боевикам ИГИЛ1 удалось захватить у «Джебхат ан-Нусры»1 13 населенных пунктов на северо-востоке Хамы.

Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на сирийские военные источники, что боевикам террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) удалось установить контроль над такими населенными пунктами, как Каср ибн-Вардан, Аль-Абла, Джубб Аль-Сафа, Калаат Аль-Хавис, Абб Кана, Аль-Акла, Таль Аль-Халава, Ад-Далаля, Джубб Отман, Таль Аль-Руман, Аль-Джадуйят, Азизия и Аль-Тарфави.

Ранее данные населенные пункты находились под контролем запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Отмечается, что «Ан-Нусра» оказывает ожесточенное сопротивление игиловцам, которые действуют на севере Хамы, а также в некоторых районах Идлиба. Подразделения «Исламского государства», вырвавшиеся ранее из «Акербатского котла» и избежавшие уничтожения, немногочисленны, однако пользуются тем, что «Джебхат ан-Нусра» несет постоянные потери при наступлении сирийской армии.

Отмечается, что за последние 72 часа САА зачистила от «Ан-Нусры» порядка 14 населенных пунктов в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.