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В Раде напомнили Порошенко об ответственности за войну между украинцами
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    В Раде напомнили Порошенко об ответственности за войну между украинцами

    11:08  9 Января 2018  /обновлено: 11:08  09 Января 2018
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    В Раде напомнили Порошенко об ответственности за войну между украинцами

    Киев, 9 января. В настоящее время на востоке Украины идет гражданская война, не имеющая ничего общего с отражением внешней агрессии, и ответственность за ее последствия должна нести действующая украинская власть — в первую очередь президент Петр Порошенко. О личной ответственности за войну напомнил украинскому президенту депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, выступивший в эфире украинского телеканала.

    Как объяснил бывший министр по чрезвычайным ситуациям в правительстве Украины, война в Донбассе продолжается из-за того, что президенту Порошенко и его окружению невыгодно наступление мира — в этом случае их могут привлечь к ответственности за жертвы и материальные потери.

    «Они сегодня боятся мира, им нужна война. Война между гражданами Украины в первую очередь, к сожалению. Это, к сожалению, война между украинцами», — отметил Шуфрич.

    В Раде напомнили Порошенко об ответственности за войну между украинцами

    По словам депутата, Порошенко и его союзники боятся ответственности «за 30 июня 2014 года  — когда Порошенко решил воевать, военным путем решить этот конфликт».

    «Ответственность за десятки тысяч погибших, за разрушенную экономику и за личное обогащение удерживает их сейчас от принятия решений, которые действительно могли бы стать фундаментом для мира», — объявил украинский депутат.

    Напомним, в июне 2014 года Петр Порошенко вступил в должность, объявив в ходе принятия присяги, что «стремится к целостности Украины», а вопрос федерализации Украины «не имеет почвы». 30 июня 2014 года истек срок объявленного им перемирия и силы ВСУ вновь начали операцию против защитников новообразованных народных республик Донбасса.

    В Раде напомнили Порошенко об ответственности за войну между украинцами

    Автор: Валентин Меликов
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