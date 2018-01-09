В Раде напомнили Порошенко об ответственности за войну между украинцами

Киев, 9 января. В настоящее время на востоке Украины идет гражданская война, не имеющая ничего общего с отражением внешней агрессии, и ответственность за ее последствия должна нести действующая украинская власть — в первую очередь президент Петр Порошенко. О личной ответственности за войну напомнил украинскому президенту депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, выступивший в эфире украинского телеканала.

Как объяснил бывший министр по чрезвычайным ситуациям в правительстве Украины, война в Донбассе продолжается из-за того, что президенту Порошенко и его окружению невыгодно наступление мира — в этом случае их могут привлечь к ответственности за жертвы и материальные потери.

«Они сегодня боятся мира, им нужна война. Война между гражданами Украины в первую очередь, к сожалению. Это, к сожалению, война между украинцами», — отметил Шуфрич.

По словам депутата, Порошенко и его союзники боятся ответственности «за 30 июня 2014 года — когда Порошенко решил воевать, военным путем решить этот конфликт».

«Ответственность за десятки тысяч погибших, за разрушенную экономику и за личное обогащение удерживает их сейчас от принятия решений, которые действительно могли бы стать фундаментом для мира», — объявил украинский депутат.

Напомним, в июне 2014 года Петр Порошенко вступил в должность, объявив в ходе принятия присяги, что «стремится к целостности Украины», а вопрос федерализации Украины «не имеет почвы». 30 июня 2014 года истек срок объявленного им перемирия и силы ВСУ вновь начали операцию против защитников новообразованных народных республик Донбасса.