В Омской области мужчина погиб, спасая семью из пожара

Омск, 9 января. В Омской области мужчина погиб, спасая из горящего дома жену и пасынков.

Инцидент произошел в селе Валуевка Омской области. По информации Федерального агентства новостей, возгорание в частном доме случилось из-за поломки печного оборудования.

Во время пожара отчим смог спасти из огня детей своей жены: 15-летнего мальчика и братьев-близнецов десятилетнего возраста. Пытаясь вытащить из горящего дома саму супругу, мужчина получил острое отравление угарным газом и погиб. Женщина также не выжила.

Дети получили незначительные ожоги и порезы и были госпитализированы, их здоровью ничто не угрожает, отметили в СУ СК по Омской области.

Отмечается, что к столь тяжелым последствиям привело то, что информация о пожаре не сразу поступила на пульт дежурного. Спасатели оперативно прибыли к месту инцидента, но к этому моменту дом был уже полностью объят огнем.