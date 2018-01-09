Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» обвинили «Ан-Нусру» в сговоре с Дамаском

Идлиб, 9 января. Командование «Джейш аль-Ислам» заявило, что боевики «Джебхат ан-Нусры»1 добровольно сдают позиции сирийской армии.

В заявлении главарей «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» признана террористической организацией в ряде стран) отмечается, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) вступили в сговор с правительственными войсками Сирии и добровольно сдали им ряд позиций. В частности, сообщается, что «Ан-Нусра» без боя передала под контроль САА 14 населенных пунктов в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что бригада «Силы Тигра» при авиационной поддержке за последние 72 часа зачистила от террористов порядка 14 поселений. В данный момент от базы Абу ад-Духур правительственные войска отделяют около 3 километров.

«Армия Ислама» опубликовала еще один обвинительный ролик, записанный от имени якобы бывшего боевика «Джебхат ан-Нусры» Хусейна аль-Ахмада из провинции Хама. Аль-Ахмад заявил, что главари «Ан-Нусры» добровольно сдали Дамаску город Абу Дали.

1 Организация запрещена на территории РФ.