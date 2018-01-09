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Поездка в Москву перевернула представления украинца о России
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    Поездка в Москву перевернула представления украинца о России

    10:55  9 Января 2018  /обновлено: 10:56  09 Января 2018
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    Поездка в Москву перевернула представления украинца о России

    Москва, 9 января. После поездки в Москву житель Украины нашел много расхождений между тем, как живут россияне на самом деле, и тем, как рассказывают об этом киевские СМИ.

    История об украинце, ожидавшем увидеть в России голодающих людей и «Жигули», появилась в Сети. В Москву он приехал на свадьбу сестры, а попал на экскурсию, на которой увидел иномарки, полные деликатесов полки в супермаркетах и счастливые семьи с детьми на Воробьевых горах, пишет информационно-аналитический портал «ПолитПазл».

    Поездка в Москву перевернула представления гражданина Украины о России, где он не был больше десяти лет и верил всему тому, что рассказывали о РФ киевские СМИ. В столице украинцу показали ВДНХ, Москву-сити и другие достопримечательности, а также продемонстрировали ролики о жизни в Крыму, о ситуации в Донбассе и об украинских военных.

    Поездка в Москву перевернула представления украинца о России

    Все это настолько поразило гостя, что он захотел купить на память бейсболку с надписью «Russia», а также пообещал рассказать знакомым по возвращении, как на самом деле живут россияне.

    «Приеду, всем покажу, как тут у вас все по-другому», — сказал он.

    Напомним, с 2014 года Киев взял курс на политику, целью которой фактически является разрыв связи российского и украинского народов. В рамках так называемой «декоммунизации» украинские власти переименовывают улицы и населенные пункты страны, сносят памятники. Так, осенью в Киеве поставили вопрос о сносе монумента князю Владимиру, в Одессе – Екатерине Великой. Кроме того, в 2017 году на Украине запретили использование термина «Великая Отечественная война», назвав его «пропагандистским».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина
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