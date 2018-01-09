Видеодайджест новостей, утро 9 января 2018 года

Минобороны РФ рассказало детали атаки дронов на базу «Хмеймим» в Сирии Министерство обороны России рассказало подробности попытки террористов атаковать базы в Хмеймиме и Тартусе. По данным ведомства, боевики собирались применить беспилотники. «Системой обеспечения безопасности российской авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 года успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – сообщили в министерстве обороны.

Украинские радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру Группа украинских националистов провела акцию протеста у Киево-Печерской лавры в столице Украины. По словам организаторов мероприятия, оно было направлено против Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Радикалы из группировки С14 зажгли файеры и развернули плакат с лозунгом «ФСБ прочь из лавры». Они утверждают, что в монастыре якобы отказываются отпевать погибших в Донбассе украинских военнослужащих, которые были крещены не в церквях Московского патриархата. Спустя некоторое время участники акции разблокировали вход в лавру.

Стартовали переговоры между Северной и Южной Кореями В приграничном пункте Пханмунджом стартовали переговоры по нормализации отношений между Корейской народно-демократической республикой и Республикой Корея. Делегации двух государств обсудят вопрос вероятного участия спортсменов из Северной Кореи на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Переговоры делегаций, которые возглавляют министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн и председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, проходят в закрытом для прессы режиме.