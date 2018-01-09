Видеодайджест новостей, утро 9 января 2018 года

Минобороны РФ рассказало детали атаки дронов на базу «Хмеймим» в Сирии
Министерство обороны России рассказало
подробности попытки террористов атаковать базы в Хмеймиме и Тартусе.
По данным ведомства, боевики собирались применить беспилотники.
«Системой обеспечения безопасности российской авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 года успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – сообщили в министерстве обороны.
Украинские радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру
Группа украинских националистов провела
акцию протеста у Киево-Печерской лавры в столице Украины.
По словам организаторов мероприятия, оно было направлено против Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Радикалы из группировки С14 зажгли файеры и развернули плакат с лозунгом «ФСБ прочь из лавры». Они утверждают, что в монастыре якобы отказываются отпевать погибших в Донбассе украинских военнослужащих, которые были крещены не в церквях Московского патриархата. Спустя некоторое время участники акции разблокировали вход в лавру.
Стартовали переговоры между Северной и Южной Кореями
В приграничном пункте Пханмунджом стартовали
переговоры по нормализации отношений между Корейской народно-демократической республикой и Республикой Корея.
Делегации двух государств обсудят вопрос вероятного участия спортсменов из Северной Кореи на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.
Переговоры делегаций, которые возглавляют министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн и председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, проходят в закрытом для прессы режиме.
Лидером новогоднего проката в России стала драма «Движение вверх»
Отечественная спортивная драма «Движение вверх» вышла
в лидеры проката по итогам новогодних каникул, собрав за выходные более 658 миллионов рублей.
Всего за две недели проката он собрал 1,2 миллиарда рублей. Сюжет драмы повествует о выступлении сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Второе место занял приключенческий фильм «Джуманджи: зов джунглей», на третьем месте отечественный мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта».