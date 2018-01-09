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Видеодайджест новостей, утро 9 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, утро 9 января 2018 года

    Минобороны РФ рассказало детали атаки дронов на базу «Хмеймим» в Сирии. Украинские радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру.
    10:50 9 Января 2018
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    Минобороны РФ рассказало детали атаки дронов на базу «Хмеймим» в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 9 января 2018 года

    Министерство обороны России рассказало подробности попытки террористов атаковать базы в Хмеймиме и Тартусе.
    По данным ведомства, боевики собирались применить беспилотники.
    «Системой обеспечения безопасности российской авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 года успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – сообщили в министерстве обороны.
     

    Украинские радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру

    Видеодайджест новостей, утро 9 января 2018 года

    Группа украинских националистов провела акцию протеста у Киево-Печерской лавры в столице Украины.
    По словам организаторов мероприятия, оно было направлено против Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
    Радикалы из группировки С14 зажгли файеры и развернули плакат с лозунгом «ФСБ прочь из лавры». Они утверждают, что в монастыре якобы отказываются отпевать погибших в Донбассе украинских военнослужащих, которые были крещены не в церквях Московского патриархата. Спустя некоторое время участники акции разблокировали вход в лавру.
     

    Стартовали переговоры между Северной и Южной Кореями

    Видеодайджест новостей, утро 9 января 2018 года

    В приграничном пункте Пханмунджом стартовали переговоры по нормализации отношений между Корейской народно-демократической республикой и Республикой Корея.
    Делегации двух государств обсудят вопрос вероятного участия спортсменов из Северной Кореи на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.
    Переговоры делегаций, которые возглавляют министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн и председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, проходят в закрытом для прессы режиме.
     

    Лидером новогоднего проката в России стала драма «Движение вверх»

    Видеодайджест новостей, утро 9 января 2018 года

    Отечественная спортивная драма «Движение вверх» вышла в лидеры проката по итогам новогодних каникул, собрав за выходные более 658 миллионов рублей.
    Всего за две недели проката он собрал 1,2 миллиарда рублей. Сюжет драмы повествует о выступлении сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Второе место занял приключенческий фильм «Джуманджи: зов джунглей», на третьем месте отечественный мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта».

     

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