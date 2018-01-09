Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
Москва, 9 января. Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что в условиях антироссийских санкций и ответного продэмбарго есть «пространство для маневра».
Ле Мэр констатировал, что Париж будет полностью придерживаться решений Евросоюза, в частности в вопросе санкций, направленных против России. Он напомнил, что Франция является одной из ключевых стран ЕС. Однако он предложил России осуществить маневр в условиях санкций: использовать лазейку для сотрудничества, которую нашел Париж.
«Никаких возможностей обойти этот политический механизм (антироссийские санкции. — Прим. ФАН) нет, — цитирует его «Ведомости». — Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества».
Французский министр подчеркнул, что Россия некогда снимала часть ограничений, наложенных в 2013 году на продукцию из его страны. В качестве одного из таких примеров он назвал картофель и заметил, что этот шаг имел «положительный эффект».
«Импортозамещение может быть ответом на санкции, но, лично мне кажется, для долгосрочного решения проблемы необходимо сельскохозяйственную сферу качественно улучшать, — обратился к российским партнерам Ле Мэр. — Работа с Францией может быть хорошим вариантом для этого».