18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Школьник до смерти забил мужчину по пути с новогодней елки в Оренбурге
Политика
Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией

    11:08  9 Января 2018  /обновлено: 11:08  09 Января 2018
    1322

    Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией

    Москва, 9 января. Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что в условиях антироссийских санкций и ответного продэмбарго есть «пространство для маневра».

    Ле Мэр констатировал, что Париж будет полностью придерживаться решений Евросоюза, в частности в вопросе санкций, направленных против России. Он напомнил, что Франция является одной из ключевых стран ЕС. Однако он предложил России осуществить маневр в условиях санкций: использовать лазейку для сотрудничества, которую нашел Париж.

    «Никаких возможностей обойти этот политический механизм (антироссийские санкции. — Прим. ФАН) нет,  — цитирует его «Ведомости». — Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества».

    Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией

    Французский министр подчеркнул, что Россия некогда снимала часть ограничений, наложенных в 2013 году на продукцию из его страны. В качестве одного из таких примеров он назвал картофель и заметил, что этот шаг имел «положительный эффект».

    «Импортозамещение может быть ответом на санкции, но, лично мне кажется, для долгосрочного решения проблемы необходимо сельскохозяйственную сферу качественно улучшать, — обратился к российским партнерам Ле Мэр. — Работа с Францией может быть хорошим вариантом для этого».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #франция #министр #продэмбарго
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков

      11:35 9 Января 2018 367
      Читать
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
      10:18
      Сегодня

      СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку
      10:12
      Сегодня

      СМИ узнали о поставках российского газа в США
      7:39
      Сегодня

      КНДР на Олимпиаде в Южной Корее представит высокопоставленная делегация
      5:29
      Сегодня

      Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 4644

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5631

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10818

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10711

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11596
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      55
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      70
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      42
      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      9:53   9 Января 2018
      6855