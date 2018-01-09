Путин назначил новых председателей судов в Алтайском крае
Москва, 9 января. Глава Российской Федерации Владимир Путин назначил судей федеральных судов, в том числе председателей районных судов Алтайского края. Соответствующий указ был подписан 1 января наступившего года.
Согласно тексту указа, председателем Панкрушихинского районного суда назначен Алексей Акиньшин, председателем Тюменцевсого районного суда назначена Людмила Варнавская.
Кроме того, судьей Бийского городского суда стала Ирина Новоселова.
Отмечается, что срок полномочий выбранных судей составляет шесть лет.
Напомним, в начале ноября 2017 года российский президент назначил председателя Арбитражного суда Саратовской области.
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